AI狂潮來襲 陳瑞杰：未來懂AI醫師將取代一般醫師

2019-08-03 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



2019保險金融與AI智慧健康區塊鏈黑客松競賽，今、明兩天由工研院以及北醫附醫於北醫大舉辦，主要針對4大主題重症疾病AI預測、流行病預警模型、檢傷語音AI引擎設計等做一競賽。北醫附醫院長陳瑞杰表示，AI絕對是未來趨勢，醫療未來勢必要藉助AI的協助，但不會取代醫師的角色，他預言「未來會AI的醫師，將會取代不會AI的醫師」。

北醫附醫院長陳瑞杰以「Health is a Choice, not Chances」為題發表演講，台灣將在2025年邁入超高齡化社會，人口老化以及慢性病患增加，會使全球健康產業面臨嚴峻挑戰，他預估未來2025年醫療產業有20%工作需要AI協助，以自動化取代人力。

陳瑞杰表示，今年9月住院醫師納入勞基法，北醫附醫同樣透過大數據以及AI的介入，減少工時，連帶也幫助留著護理人員。過去醫護人員下班後仍需要填載病人資料，轉給下一班醫護，填載資料常需多加班一小時，特別是加護病房，壓力又大，離職率也比一般病房高，每年約20％左右，至今已降至每年10％以下。

另外，北醫附醫也已將AI應用在一部分加護病房的管理上，透過長期監測病患的生理數據，察覺某些疾病的前兆，如敗血症，現在已經可以提早在4小時以前預測敗血症，未來希望可以提早到8小時就能預測。