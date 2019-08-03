親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
秋冬旅遊推補助
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

競選總統行程開跑 韓國瑜今搗桃園藍票倉要打響第一戰

烈日綁狗頂樓曝曬遭重罰 地面實測61度 人都受不了

不一樣的父親節／教室、福利社搬進會場　爸爸變搗蛋鬼

2019-08-03 11:50聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，為讓平日在家形象總是顯得嚴肅的父親卸下心防，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓爸爸們重溫小時候上課調皮搗蛋的童年時光，現場甚至還有小朋友最喜歡的學校福利社，讓在場的爸爸都笑開懷，流露出童心未泯的一面。

「班長，上課了！」林內鄉長張維崢今天巧扮班長，在教室裡帶領穿著制服的模範父親回到童年，在課堂上射飛機、搗蛋，惹得老師好氣又好笑，台下的「老」同學個個笑得樂不可支，有別於往年表揚台下父親總是安靜、嚴肅的一面。

張維崢表示，早年生活困苦，求學不是一件簡單的事情，甚至還要注意防空警報隨時避難，但在小學生時期，仍是最無憂無慮的時候，今天特別讓平日為家庭付出、憂心的父親，回到最難忘的美好童年，希望讓他們留下難忘的回憶。

今年80歲的模範父親蔡海棋說，小時候上課，老師總是懷著玉不琢不成器的心思，上課隨時手拿著藤條，講台下只要調皮搗蛋，藤條馬上打來，但那個年代真的很快樂，今天可以重溫舊夢，他很開心。

林內鄉模範父親，林中村陳天送、林北村羅嘉郎、林南村鄭照峰、林茂村陳榮三、烏麻村張勝欽、烏塗村蕭家聰、坪頂村張周義、重興村張春男、湖本村廖梁麒、九芎村蔡海棋。

70歲的顧維熊熱心公益、推廣環保，與妻子一同擔任環保志工多年，是林內鄉環保志工隊長，被推薦年度好人好事代表。

雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓...
雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓爸爸們重溫小時候上課調皮搗蛋的童年時光，現場甚至還有小朋友最喜歡的學校福利社，讓在場的爸爸都笑開懷，流露出童心未泯的一面。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓...
雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓爸爸們重溫小時候上課調皮搗蛋的童年時光，現場甚至還有小朋友最喜歡的學校福利社，讓在場的爸爸都笑開懷，流露出童心未泯的一面。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓...
雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓爸爸們重溫小時候上課調皮搗蛋的童年時光，現場甚至還有小朋友最喜歡的學校福利社，讓在場的爸爸都笑開懷，流露出童心未泯的一面。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓...
雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓爸爸們重溫小時候上課調皮搗蛋的童年時光，現場甚至還有小朋友最喜歡的學校福利社，讓在場的爸爸都笑開懷，流露出童心未泯的一面。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓...
雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓爸爸們重溫小時候上課調皮搗蛋的童年時光，現場甚至還有小朋友最喜歡的學校福利社，讓在場的爸爸都笑開懷，流露出童心未泯的一面。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓...
雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓爸爸們重溫小時候上課調皮搗蛋的童年時光，現場甚至還有小朋友最喜歡的學校福利社，讓在場的爸爸都笑開懷，流露出童心未泯的一面。記者陳雅玲／攝影
分享

制服
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

不一樣的父親節／99歲模範父親張始鵬 子女以父為榮

2019-08-03 10:38

今天年度大潮沿海低窪防海水倒灌 南部易有長浪

2019-08-03 08:29

西濱苗栗段「區間測速」將完工 行車注意速率免受罰

2019-08-02 23:48

開課本有「馬陸」嚇瘋狂撥弄不掉？真相笑瘋網友：不要浪費才能

2019-08-03 12:00

旅遊業指台灣選舉前數月陸客遭限縮是「例行公事」

2019-08-03 11:49

不一樣的父親節／父兼母職 洗腎父開小黃拉拔女兒

2019-08-03 11:12

營養師輕食 白色力量貼身服務

2019-08-03 10:58

不一樣的父親節／地表最強老爸　家扶中心招募寄養爸爸

2019-08-03 10:32

輕颱范斯高下周撲向日韓 吳德榮：今至下周四大氣不穩

2019-08-03 07:59

清晨6：24花蓮近海規模4.8地震 最大震度花蓮縣4級

2019-08-03 06:40

公糧收購量創新高…補貼拉高穀價 米糧界憂3輸

2019-08-03 00:49

電動自行車限速25公里、須戴安全帽 違規將罰

2019-08-03 00:29

健康你我他／水邊遇呼救聲 嚴肅以待

2019-08-03 00:16

家庭群聚爆發 本土登革熱台南再添一例

2019-08-03 00:16

早期食道癌篩檢 已有「照妖鏡」

2019-08-03 00:16

65歲以上長者 4成失能性聽損

2019-08-03 00:16

西濱通霄-白沙屯北上路段 區間測速月底建置完成

2019-08-02 23:50

過敏吃益生菌沒改善 醫師：自己養好菌

2019-08-02 23:21

花蓮豐濱規模4.5地震 最大震度4級

2019-08-02 22:02

好巧！台中新增1麻疹病例 又是1歲女童越南探親

2019-08-02 21:34

板南線列車急停異常 近千名旅客龍山寺站換車

2019-08-02 21:19

低頭族新副作用 當心年紀輕輕就成「眼袋族」

2019-08-02 20:42

這隻叫那隻叫...他驚見紗窗外壁虎成群 網笑虧：在開轟趴啦！

2019-08-02 20:00

撒隆巴斯能抗痘？ 食藥署黏在臉上變皮膚炎

2019-08-02 19:54

我國137萬老人有失能性聽損 專家：聽力篩檢應納公費

2019-08-02 18:45

台中2高中學生疑食物中毒 共84人腹瀉

2019-08-02 18:24

電動自行車超速、改裝、未戴安全帽 最快10月1日開罰

2019-08-02 18:21

台泰勞工會議共識 追查假留學真打工 泰方同意提供資料

2019-08-02 18:16

影／素還真桃機現蹤跡 中外旅客搶拍照

2019-08-02 16:55

影／普悠瑪、太魯閣年底前增備援系統 關ATP限速60公里

2019-08-02 16:53

聯合盃全國作文大賽新北市區賽 下月受理報名

2019-08-02 16:44

「免鑰匙啟動裝置」新車失竊率提高 車主粗心成主因

2019-08-02 16:25

境外移入破歷史紀錄 屈公病首次被提升旅遊疫情建議

2019-08-02 16:19

聽全台唯一的飯店故事員 娓娓道來的峽谷幽情

2019-08-02 15:51

我國增緬甸境外移入茲卡 疾管署提升該國疫情二級警示

2019-08-02 15:50

在海天一色的太平洋海畔 以原始素材和古老手藝織造簡樸溫暖

2019-08-02 15:49

台灣今年第2例茲卡病毒 中壢男緬甸工作返台發病

2019-08-02 15:42

孩子得流感被拒進教室 母發飆推倒老師：我們有交學費

2019-08-02 15:40

李梅樹畫作受邀英國牛津展出 外交官也蹲地體驗洗衣

2019-08-02 15:34
看更多

熱門文章

2019上半年好苦！來看今夏苦盡甘來的生肖 越過越順利

2019-08-02 14:27

西濱苗栗段「區間測速」將完工 行車注意速率免受罰

2019-08-02 23:48

不一樣的父親節／19年前老照片 她發現視障亡父的秘密

2019-08-03 07:53

驗屍千萬別講「這句」！警界7大怪談 鬼月禁忌不要碰...

2019-08-03 08:00

嘉明海運勝利輪擱淺 又有47件郵件貨物沉海

2019-08-02 11:54

半夜連撥10個0傳出女聲「我姓奠」 電信局一查太恐怖

2019-08-02 13:56

「免鑰匙啟動裝置」新車失竊率提高 車主粗心成主因

2019-08-02 16:25

邰智源也當過一日店員！拉麵名店「麵屋輝」8月25日熄燈

2019-08-02 20:18

全台15縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

2019-08-02 12:46

台中2高中學生疑食物中毒 共84人腹瀉

2019-08-02 18:24

爸爸專屬！身份證有「2個8」　一家4口玩六福村「只要888元」

2019-08-02 18:54

櫃檯妹妹要求換成早班 主管聽完原因傻眼

2019-08-02 16:11

電動自行車超速、改裝、未戴安全帽 最快10月1日開罰

2019-08-02 18:21

好巧！台中新增1麻疹病例 又是1歲女童越南探親

2019-08-02 21:34

台灣今年第2例茲卡病毒 中壢男緬甸工作返台發病

2019-08-02 15:42

益生菌對過敏氣喘沒幫忙？醫師良心建議：好菌自己養

2019-08-02 16:15

輕颱范斯高下周撲向日韓 吳德榮：今至下周四大氣不穩

2019-08-03 07:59

當行政助理1個月嘆無聊沒成就感 網友批：過太爽

2019-08-02 16:45

清晨6：24花蓮近海規模4.8地震 最大震度花蓮縣4級

2019-08-03 06:40

每日星座運勢／獅子三思後行有收穫 單身者桃花飛

2019-08-03 00:00

秋冬國旅補助離島被遺漏？ 綠島、蘭嶼業者急跳腳

2019-08-02 19:18

板南線列車急停異常 近千名旅客龍山寺站換車

2019-08-02 21:19

鰻魚滿到流出碗面 日本「鰻重總本家」鰻魚飯 8月17日登台

2019-08-02 16:23

孩子得流感被拒進教室 母發飆推倒老師：我們有交學費

2019-08-02 15:40

又撞包！隋棠這褲子真的很有事 昆凌、郭雪芙佐田園風光笑超甜

2019-08-01 15:24

「理想的文具展」人潮爆棚結帳沒斷過

2019-08-02 18:30

QA遊戲／農曆七月禁忌多 你對「鬼月知識」知多少？

2019-08-02 15:25

電動自行車限速25公里、須戴安全帽 違規將罰

2019-08-03 00:29

影／素還真桃機現蹤跡 中外旅客搶拍照

2019-08-02 16:55

花蓮豐濱規模4.5地震 最大震度4級

2019-08-02 22:02

洗腎患者飯前拍張照 三總APP在家也有醫師把關三餐

2019-08-02 18:46

低頭族新副作用 當心年紀輕輕就成「眼袋族」

2019-08-02 20:42

努力工作也未必加薪...飯店行李員半年拚上監所管理員

2019-08-02 22:21

Booking.com台灣觀星聖地 台東成功及太麻里獲選

2019-08-02 13:54

高雄市大雷雨即時訊息！ 慎防劇烈降雨、冰雹

2019-08-02 12:59

分不清孩子的爸是誰？動物園紅猴懷孕了

2019-08-02 13:53

動保處急奔國民黨中央 搶救鳥媽媽踢落的小斑鳩

2019-08-02 13:04

只有拳頭大！全台最小貓頭鷹鵂鶹 遭車撞傷獲救

2019-08-02 15:57

紅白塑膠袋小改款將近7萬塊 小賈斯汀太太、凱莉珍娜都愛拎它上街

2019-08-02 19:10

MUJI無印良品「父親節提案限時優惠」這幾款快買一波！

2019-08-02 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top