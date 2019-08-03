不一樣的父親節／教室、福利社搬進會場 爸爸變搗蛋鬼

2019-08-03 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣林內鄉公所今天表揚模範父親及好人好事代表，為讓平日在家形象總是顯得嚴肅的父親卸下心防，鄉公所將小學教室場景搬進會場，讓爸爸們重溫小時候上課調皮搗蛋的童年時光，現場甚至還有小朋友最喜歡的學校福利社，讓在場的爸爸都笑開懷，流露出童心未泯的一面。

「班長，上課了！」林內鄉長張維崢今天巧扮班長，在教室裡帶領穿著制服的模範父親回到童年，在課堂上射飛機、搗蛋，惹得老師好氣又好笑，台下的「老」同學個個笑得樂不可支，有別於往年表揚台下父親總是安靜、嚴肅的一面。

張維崢表示，早年生活困苦，求學不是一件簡單的事情，甚至還要注意防空警報隨時避難，但在小學生時期，仍是最無憂無慮的時候，今天特別讓平日為家庭付出、憂心的父親，回到最難忘的美好童年，希望讓他們留下難忘的回憶。

今年80歲的模範父親蔡海棋說，小時候上課，老師總是懷著玉不琢不成器的心思，上課隨時手拿著藤條，講台下只要調皮搗蛋，藤條馬上打來，但那個年代真的很快樂，今天可以重溫舊夢，他很開心。

林內鄉模範父親，林中村陳天送、林北村羅嘉郎、林南村鄭照峰、林茂村陳榮三、烏麻村張勝欽、烏塗村蕭家聰、坪頂村張周義、重興村張春男、湖本村廖梁麒、九芎村蔡海棋。