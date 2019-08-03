不一樣的父親節／父兼母職 洗腎父開小黃拉拔女兒

2019-08-03 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



父親節快到了，高雄市有不少感人的故事。父兼母職的林榮龍，因長期洗腎導致妻子選擇離異，林父帶著重疾，咬著牙根，以開計程車的收入把當時仍在襁褓中的二個女兒扶養長大，打理家務，教導課業。

林20年前換腎成功，感念長期來受到慈善機構及善心人士的幫助，投入許多慈善團體擔任志工，以實際行動來回報受幫助的這分恩情，二個女兒更簽下「器官捐贈卡」，父愛的偉大及父女間的惺惺相惜，令人動容。

林榮龍說，長久以來接受多少善心人士的支援，多少人雪中送炭的精神與付出，讓他得以三餐溫飽、教養孩子；雖然領著「重器障」殘冊，仍感謝上蒼讓他可盡自己所能的回饋社會。

林的女兒都已成家立業，有著穩定生活跟工作。女兒結婚後都獲得女婿們的支持與他住在一起。在家裡，他說，只是個平凡的爸爸、外公、女婿們的岳父。

「我教育我的兒孫做個正正當當的好公民，也教育他們有顆悲天憫人的心。」林榮龍說，做好每個該做的角色，只因他覺得這是該做的事，享受天倫時光是除了行善以外讓他覺得最快樂的事。

大女兒林姿妤說，她和妹妹還在襁褓中，家裡便經歷了父親罹患尿毒症需仰賴洗腎維生、父母婚變離異，當時的爸爸除了2個女兒外，他所擁有的一切，在短短的時間內幾乎化為烏有。

林姿妤說，在成長的過程中，父親雖承受著病魔纏身的痛苦，仍為準備餐點、打理家務、教導課業及生活技能等，印印象最深刻的是在她年少叛逆時期，曾有過短暫的荒唐，不愛念書。

某天，發現家中一面牆原是掛滿表揚父親熱心服務的感謝狀及錦旗全都不見了。她問父親獎狀到哪去了？爸爸當下流淚說他全扔了，他說「我連自己女兒都教不好，何德何能接受這些表揚？」經歷過人生這麼多痛苦折磨，從不曾看過他流過一滴男兒淚，這件事有如當頭棒喝般把她喚醒，從此不再讓父親傷神費心。