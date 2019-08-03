不一樣的父親節／99歲模範父親張始鵬 子女以父為榮

2019-08-03 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市政府今天舉行模範父親暨好人好事表揚大會，嘉義市長黃敏惠向12位模範父親、9位慈暉父親、12位好人好事代表，其中99歲的張始鵬曾任軍醫，退役後轉任家庭醫學科服務至今超過一甲子，其子女在學業，事業方面都有所成就，嘉義市社會處表示，張始鵬是歷年來模範父親中年紀之最的得主，意義非凡。

嘉義市府今年為模範父親們獻上手印陶模，「父親手的溫度」，黃敏惠表示，父親的愛，猶如中央山脈，沉穩內斂，卻足以為孩子抵擋狂風暴雨，今年的模範父親代表，不僅強調身教甚於言教的理念，致力於子女教養工作，更以堅忍毅力，胼手胝足走過困頓的年代。每一位都是以個人奮發向上的精神勉勵子女，力學自我提升的慈愛父親。

今年99歲的張始鵬，年幼時因求學、戰亂而遠離家，與兄弟姊妹失聯，他投入政府十萬青年十萬兵的軍旅生涯，退役後轉任家庭醫學科服務至今超過一甲子，育有二男、二女，他勸孩子今生有幸做兄弟姊妹，應該要珍惜這緣分，「家和萬事興」，也感嘆自己生逢戰亂，求學之路因此中斷，他鼓勵孩子們求學、要求品格端正，兒女在學業，事業方面都有所成就。