輕颱范斯高下周撲向日韓 吳德榮：今至下周四大氣不穩

2019-08-03 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



下周要前往日、韓旅遊的人安排行程要有備案。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，輕颱范斯高下周二（6日）通過日本九州一帶、下周三（7日）侵襲韓國。他說，現在另有一個熱帶擾動在醞釀，也有發展成颱的機率。

吳德榮根據中央氣象局潛勢預測圖指出，輕颱范斯高受到季風低壓環流及太平洋高壓的導引，前兩天移速超過每小時30公里，快速偏西北西前進，6日通過九州一帶，7日侵襲韓國。

他說，另一熱帶擾動則在關島、菲律賓間醞釀，有發展成颱風的機率，不過氣象局一周預測圖及最新（2日20時）歐洲模式模擬7日20時地面圖顯示，它未來將朝北至西北前進，侵襲台灣的機率極低。各國模式模擬顯示，7天到10天後，大氣型態仍有利其他熱帶擾動發展，但不確定性高，應繼續觀察。

吳德榮表示， 今天至下周一（3至5日）東南風輸送水氣至台灣附近，迎風面東半部及恒春半島有局部短暫陣雨，中南部清晨因陸風輻合也有局部短暫陣雨的機率；大氣不穩定，西半部午後有局部雷陣雨，主要在桃園以南，大台北也有機率。

氣溫方面，北部氣溫約23至35度、中部23至34度、南部23至33度、東部22至35度。他，下周二至周四（6至8日）中南部清晨還是有局部短暫陣雨的機率；西半部午後有局部雷陣雨。各地區整周最高溫大約都在33至36度之間，變化不大。

中央氣象局說，第7號輕度颱風薇帕，位於越南北部，雖然此颱風對台灣無直接影響，但中南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的可能，海邊活動請注意安全；第8號颱風范斯高今天凌晨2時，距離鵝鑾鼻東方3040公里，未來往西北方向朝日本九州方向移動，暫時對台灣無影響。