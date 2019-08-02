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花蓮豐濱規模4.5地震 最大震度4級

2019-08-02 22:02聯合報 記者侯俐安╱即時報導

花蓮車站。聯合報系記者徐庭揚／攝影
花蓮車站。聯合報系記者徐庭揚／攝影
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地牛翻身。今天晚間9時53分，花蓮縣豐濱鄉發生芮氏規模4.5地震，地震深度6.6公里，各地最大深度，花蓮縣水璉4級，花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大2級，台東縣長濱、台中市梨山、宜蘭縣武塔、彰化縣彰化市1級。
花蓮地震。圖／取自氣象局
花蓮地震。圖／取自氣象局
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