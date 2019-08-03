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營養師輕食 白色力量貼身服務

2019-08-03 10:58經濟日報 李念芸／撰稿

市面上營養補給品種類與品牌不勝枚舉，大多數人不知如何從中挑選出適合自己的營養食品，再加上日常生活中，常有個人熱量攝取標準難以衡量與掌握的困擾，具有預防醫療10年專業經驗、演講無數的營養師江欣樺創立「營養師輕食」，站在台灣營養照護的第一線，憑藉著營養師的白色力量，實現「知識服務在前，產品研發在後」的品牌目標。

LINE帳號

便利且即時對話

多數人不清楚自己手邊的營養品該如何吃、適不適合吃、患有何種疾病不能吃？為了讓大眾能隨時詢問營養保健相關之資訊並快速獲得回應，營養師輕食成立LINE官方帳號，成功提高民眾與營養師間對話的便利性與即時性，短短4年已迅速累積近12萬的粉絲數，讓營養師輕食成為全台人數最多的營養知識服務平台，江欣樺指出：「營養師們透過線上與線下平台，不斷傳達正確營養知識，以減少不當推銷所產生的社會案件，進而降低國家醫療開支。」

LINE知識服務365天全年無休，打破既有制式的服務時間，民眾可隨時將食品營養標示拍照，傳給營養師輕食官方LINE帳號，將由營養師進行專業分析並提供建議，再以語音的模式給予回覆，透過即時傳遞營養師的真實聲音，使人更加安心與信賴，實現「營養師隨侍在側」的理想。

品牌成立4年，藉由統整並內化上萬則粉絲好友的回饋與建議，營養師輕食已相當熟稔市場環境與消費者最真實的需求，因而自主研發出高於市場水平的營養食品，包含益生菌、葉黃素、魚油、膠原蛋白、酵素等，以及控制熱量的水耕蔬菜、希臘優格等代餐，提供12萬好友全方位的營養照護。

實體門市

面對面營養照護

江欣樺自信地表示：「我們所有產品都是從客戶的需求中誕生，並以營養學的角度做出品牌區隔，其中『300億機能益生菌』是目前台灣所有益生菌產品中，成分展開最乾淨的。」不添加調料、甜味劑、砂糖，擺脫坊間過甜或過香的口味導向，並清楚標示台灣法規未規定的菌屬名、菌株代碼、菌數，跳脫市場上「以廉價球菌衝高菌數，但具研究實證的菌株僅占極少量」的劣質現象。從原料到包裝，產品的所有製程皆由江欣樺自主研發並一手控管，讓消費者可明確知道產品製造者與負責人。

然而，儘管做到自主研發產品、成分標示清楚、持續更新檢驗報告等，江欣樺認為這樣並不足以讓消費者安心，於是他親自對著鏡頭拍攝相關影片，讓消費者認得自己並拉近彼此距離，但他仍舊認為不夠。為了強化消費者的信賴感與認同度，並跳脫「見不到人的網路品牌」之舊有定位，品牌在今年5月於高雄仁武區成立第一間實體門市，顯眼地佇立在大道路上，讓消費者能真實與營養師面對面。江欣樺堅定表示：「想讓消費者更相信我，打算在台灣做50年、100年，永遠找得到人！」秉持傳達正確營養知識的理念，營養師輕食站在最貼近消費者的第一線，持續為台灣營養照護做最專業的把關。

營養師輕食門市地址：高雄市仁武區赤德街40號，電話（07）371-4455，LINE ID：@ifood。

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