低頭族新副作用 當心年紀輕輕就成「眼袋族」

2019-08-02 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



低頭族不只會有骨骼肌肉的問題，還可能讓眼袋提前上身。開業整外醫師謝忠佑指出，造成眼袋出現有兩大原因，一為年齡因素，二為用眼過度，加上生活作息不正常，使眼瞼肌肉組織逐漸鬆垮，讓過去多發生在老年人眼袋，也提早出現。

謝忠佑表示，眼周是臉上最容易洩漏年齡的地方，一旦出現眼袋、淚溝、黑眼圈，不僅老態盡出，也顯得憔悴疲憊，難以靠化妝遮瑕掩蓋。女性在保養臉部的功夫相對於男性好，也使年輕型的眼袋族，多是男性族群居多，根據臨床觀察，每年到醫美診所諮詢的男性有增加趨勢，平均約增加近3成，男性最常接受的整形手術以割眼袋最多。

眼袋主要是眼眶的脂肪容量與下眼部支持的結締組織失衡所致，隨著年紀增長，下眼瞼的肌肉失去彈性而鬆脫，原本框住眼眶內脂肪的眼眶筋膜也因此鬆弛，使其脂肪奪門而出，進而造成眼袋，另外也可能是重力、外力或是過度揉眼等因素所致。

謝忠佑表示，臨床上，若是30歲以下的眼袋患者，通常是過度勞累，生活作息不正常，愛低頭所致，35歲以上多數是因為年齡的關係導致。