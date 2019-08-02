撒隆巴斯能抗痘？ 食藥署黏在臉上變皮膚炎

2019-08-02 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



網路上流傳長青春痘時貼撒隆巴斯，可以消除青春痘。食藥署闢謠專區說明，撒隆巴斯成分中含有水楊酸甲酯，常被誤以為與「水楊酸」的效果相同，實際上代謝方式等機轉完全不同，使用在痘痘上，反而會造成刺激，出現刺激性皮膚炎。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，別以為有水楊酸3個字，以為所有的水楊酸都相同，一般用於化妝品的水楊酸，有軟化角質、面皰預防的效果，其成分的限量在0.2％到2％之間，撒隆巴斯的水楊酸甲酯，是水楊酸的衍伸物，透過皮膚滲透達到緩解肌肉痠痛或是關節痠痛等，完全沒有軟化角質等效果。

趙昭明說，若是將撒隆巴斯貼在痘痘上，因為撒隆巴斯還含有薄荷成分，貼上去後會感覺涼涼的，但是貼布是完全不透氣，痘痘本身就是因為阻塞導致皮膚發炎，撒隆巴斯再貼上去，不但不透氣，水楊酸甲酯的濃度高，對原本已經受傷的傷口，又給予更強的皮膚刺激，反而會腫更大，痘痘更嚴重。

曾有一名患者，也是誤信網路謠言，把撒隆巴斯剪成痘痘大小貼在臉上，滿滿的白色點點，以為睡一覺痘痘就會消，隔天一起床，整臉腫得像豬頭，原本只需要簡單的藥物塗抹緩解，如今還得先控制整臉皮膚的發炎反應，再來控制痘痘。