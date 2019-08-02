我國137萬老人有失能性聽損 專家：聽力篩檢應納公費

2019-08-02 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內最新調查發現，我國高齡失能性聽損盛行率達40%，也就是每2.5個人就有1人耳朵聽不清楚，進一步推估，全台約有137萬的高齡失能性聽損人口，高於WHO的33%。專家建議，將聽力篩檢納入免費健檢項目，讓超過50歲的中高齡者定期接受聽力篩檢。

華科慈善基金會昨公布全台最大規模的高齡聽力篩檢報告，耗時三年針對9055名民眾聽力篩檢，發現65歲以上長者四成有高齡失能性聽損問題，75歲以上更是近每兩人就有一人聽損。推估符合申請身心障礙聽障者約44.3萬人，與衛福部統計65歲以上已領有身心障礙手冊聽障者8.5萬人，差距極大。

另發現，大多數社區據點聽篩轉介率不到3%，但當地點仍為社區據點，若與醫療單位合作，醫護人員在據點篩檢後，直接協助長輩掛號，其轉介率高達70%，顯示民眾在沒有醫療資源介入的主動就醫的意願低。

亞東醫院人工耳蝸中心主任陳光超表示，退化性聽損明顯發生年齡約從50歲開始，隨著年齡增長，大腦聽覺中樞退化，接收到的刺激減少，或其他外在因素如噪音刺激、疾病感染、藥物作用導致聽覺器官加速老化。

聽力不佳甚至會提升失智風險，過去有不少研究都證實，大腦聽到的訊號不好時，掌管記憶思考的前額葉會被剝奪，彌補聽覺功能，高齡失能性聽損會使認知功能退化比正常聽力者加速30至40%。