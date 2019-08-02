電動自行車超速、改裝、未戴安全帽 最快10月1日開罰

2019-08-02 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



全台有超過37萬輛電動自行車上路，肇事事件卻逐年成長，過去4年受傷人數攀升4成。立法院5月三讀修正「道路交通管理處罰條例」，交通部預告修正相關細則，明訂駕駛電動自行車超過25公里速限可處900至1800元、未戴安全帽可處300元、擅自改裝車輛將可罰1800元至5400元，預計10月1日正式上路。

交通部路政司指出，目前取得審驗合格標章的電動自行車約37萬輛，但這些電動自行車駕駛人不用考照、領牌，部分駕駛人領完車後，還會去改裝提升馬力，時速常超過規定的25公里，加上許多騎士未戴安全帽，增添危險性。

根據內政部警政署統計，電動自行車肇事件數近4年明顯攀升，2014年發生826件，造成4死、1179人傷，去年增加至發生2330件事故，造成10死、3292人傷，4年來傷者人數增加2113人，成長幅度超過4成。

立法院今年5月31日三讀修正「道路交通管理處罰條例」，明訂自行車改裝、違規相關裁罰標準，各地警局陸續加強攔查取締，全案已報行政院另訂施行日期，目前預訂10月1日正式上路。

交通部也預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，明訂駕駛電動自行車超過25公里速限者，可處900至1800元罰鍰；未戴安全帽可罰300元；擅自改裝車輛可處1800元至5400元。

此外，電動自行車後續將全面納管納保險，並須向公路主管機關登記領牌等，但仍須進一步修法，預計年底才會有初步草案。