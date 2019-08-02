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台泰勞工會議共識 追查假留學真打工 泰方同意提供資料

2019-08-02 18:16聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部今於台北美福大飯店舉辦第20屆台泰勞工會議，討論泰國移工在台管理及相關權益，並取得多項共識，其中針對行蹤不明移工與積欠醫療費用問題，泰方同意研擬內部處理機制，以利我國後續追蹤個案處理情況，泰方也同意若查有假留學真打工情事，將提供資料供台方查察。

勞動部勞動力發展署表示，本屆會議由我國主辦，泰方參與人員包括泰國勞工部就業廳及泰國駐台貿易經濟辦事處等，我方則由外交部、教育部、衛生福利部疾病管制署、勞動部勞工保險局及勞動部勞動力發展署等共同參與，並由勞動部勞動力發展署署長黃秋桂與泰國勞工部就業廳廳長 Mrs. Petcharat Sinauy主持會議開幕式。

黃秋桂致詞時表示，泰國移工來台多從事製造業或營造業工作，工作勤奮、素質優良，長久以來深受我國雇主喜愛，不但協助解決我國產業基層人力短缺問題，並對我國經濟發展貢獻良多，期盼能深化雙邊合作，提高泰國移工及台灣雇主的權益。

勞動力發展署於會後發布新聞稿指出，今天會議達成主要共識包括，台泰雙方同意透過政府及民間各種資源預防泰國移工行蹤不明及積欠醫療費用問題，且泰方同意研擬內部處理機制與作業程序，俾利臺方後續追蹤個案處理情形；泰方同意於泰國移工出國前，透過教育訓練及各式管道加強宣導台方法令規定，積極防制泰國移工在台酒駕行為；泰方充分瞭解台方現行移工來台健檢方式及健檢認可醫院申請程序，並同意建立台泰醫療衛生相關部門的聯繫交流對口，未來就疾病防治等議題加強聯繫溝通；台泰雙方均同意嚴格禁止業者假留學真工作的行為，且泰方同意透過各式管道加強宣導外，如查有違法情事將提供資料供台方查察；台泰雙方均同意持續加強宣導勞工保險老年年金權益資訊，並建立業務聯繫對口。

勞動部今舉辦第20屆台泰勞工會議，勞動部勞動力發展署署長黃秋桂（左）致贈泰國勞工...
勞動部今舉辦第20屆台泰勞工會議，勞動部勞動力發展署署長黃秋桂（左）致贈泰國勞工部就業廳廳長 Mrs. Petcharat Sinauy 「尊榮富貴、好事連連」盤。勞動力發展署／提供
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