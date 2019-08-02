台泰勞工會議共識 追查假留學真打工 泰方同意提供資料

2019-08-02 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部今於台北美福大飯店舉辦第20屆台泰勞工會議，討論泰國移工在台管理及相關權益，並取得多項共識，其中針對行蹤不明移工與積欠醫療費用問題，泰方同意研擬內部處理機制，以利我國後續追蹤個案處理情況，泰方也同意若查有假留學真打工情事，將提供資料供台方查察。

勞動部勞動力發展署表示，本屆會議由我國主辦，泰方參與人員包括泰國勞工部就業廳及泰國駐台貿易經濟辦事處等，我方則由外交部、教育部、衛生福利部疾病管制署、勞動部勞工保險局及勞動部勞動力發展署等共同參與，並由勞動部勞動力發展署署長黃秋桂與泰國勞工部就業廳廳長 Mrs. Petcharat Sinauy主持會議開幕式。

黃秋桂致詞時表示，泰國移工來台多從事製造業或營造業工作，工作勤奮、素質優良，長久以來深受我國雇主喜愛，不但協助解決我國產業基層人力短缺問題，並對我國經濟發展貢獻良多，期盼能深化雙邊合作，提高泰國移工及台灣雇主的權益。