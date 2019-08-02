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獨／盛竹如自爆身家數億 「從主播台退休會成窮光蛋」

招聯會考慮滿級分數再細分 全教總質疑走回頭路

2019-08-02 17:25聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

日前傳出，招聯會考慮將大學考招制度的滿級分細分為A、A+、A++分數。對此全教總今天發出新聞稿質疑，大學考招走回頭路，反對滿級分再進一步細分，方能避免「分分計較」。

招聯會指出，十幾年來，大學多元入學方案對於避免「分分計較」已見初步成效，方能有助於促進學生勇於探索、認識自己、多元展能、適性發展，這正是十二年國教課綱理想，也是111年大學考招制度變革中重視學習歷程的理據。

招聯會根據多元入學方案，不再一試定終身，於是增加學測和指考的區別，也增加申請入學、繁星、特殊選才等招生管道，才不會造成過去升學主義的困境，學生為考試而唸書，學校教育受大考引導而陷入僵化、填鴨的泥淖中，換言之，就是在避免以考試分數做為評量學生能力的單一標準，更避免因為「考試引導教學」，而將學生訓練成考試機器。

全教總指出，據聞招聯會考慮將滿級分再細分為A、A+、A++。為此，但全教總反對滿級分再進一部細分。近年來，由於多元入學方案，近幾年來弱勢學生的整體錄取率有明顯的改善，繁星和申請入學都有成效。

全教總表示，如果再分三級這樣的想法是合理的，則下一步會繼續推到乾脆整個學測的分數都分三級的陷阱中，這是走回頭路的做法，會讓社會大眾把大學考招跟升高中會考聯想在一起，滿級分再細分三級只是讓所有的人更捲入拼分數的競爭，完全違背「避免分分計較」學測設計的初衷，否定了多年來大學多元入學方案的成效。

全教總指出，為符應新課綱對學生學習歷程的重視，同時也須逐年過渡到111年新考招，有必要適度降考科、重視學習歷程，今年學測首度實施五選四，但因各考科除社會科外，其餘4科滿級分人數都略為增加，又以數學滿級分7,782人數較去年大增4,082人為最，增加達1.1倍，創下歷史新高，等於是18年來最多紀錄。

另外自然科也增加1,223人滿級分，而國文、英文則較去年分別增加674人及282人，於是造成滿級分人數明顯增加；加上少數科系今年採計科目數只用一至二科，且2、3類組高分群學子志願選擇集中等，產生科系1階段篩選碰上眾多同分而超篩。

全教總認為，超篩原因不在於五選四，而是學測試題的穩定度，加上這些少數科系採計數目調整即可解決，招聯會卻趁機要將滿級分再細分三等級，不知用意何在？沒有對症下藥的藥方能服用嗎？

全教總質疑，招聯會屈服特定家長團體的壓力，犧牲長年來多元入學的制度，也不顧十二年國教課綱精神，不僅全面增加高中學子的大考壓力，也對學習歷程的落實投下不確定，新課綱都還沒有正式施行，就先走回頭路，自打嘴巴的作法，令人搖頭。

滿級分全教總學測
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