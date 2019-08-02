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獨／盛竹如自爆身家數億 「從主播台退休會成窮光蛋」

影／素還真桃機現蹤跡 中外旅客搶拍照

2019-08-02 16:55聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

桃園機場下午金光閃閃、瑞氣千條，名揚中外的霹靂布袋戲靈魂人物「清香白蓮」素還真現身機場第二航廈出境大廳，吸引國內、外的旅客駐足觀賞，表演結束後，還有小朋友與外國旅客搶著跟素還真合影自拍。

采盟免稅店在桃機出境大廳長廊舉行「精采霹靂文化踩街」活動，邀請霹靂布袋戲的首席操偶師丁振清（貓叔）親自操控清香白蓮素還真，在他的巧手下，素還真的一舉手一投足都栩栩如生，展現霹靂英雄的俠骨柔情。此外，還邀請5位Cosplay同人誌演員分別以素還真、飄渺月、赦天琴箕、疏樓龍宿、靈自靈等劇中角色現身，5位主角還上演武打戲，讓現場旅客看得目不轉睛。

有台灣的旅客待小孩一起觀賞後表示，布袋戲陪著許多台灣的大小朋友長大，素還真等霹靂布袋戲中的角色更是深植人心，沒想到在出國時，還能看到素還真現身，讓人感受到不一樣的視覺饗宴。

外籍旅客也被布袋戲的演出吸引，拿著手機不停拍照、錄影，對於操偶師展現布袋戲玩偶的千變萬化大為驚艷。

采盟免稅店表示，素還真一直是正向能量的形象代表，曾經為桃機拍攝飛安宣導短片。除了今天的踩街活動外，還推出機場限定霹靂獨家授權贈品，即日起至9/1活動期間，消費滿額就有機會或贈霹靂變速手持風扇乙只，采盟未來還將與霹靂布袋戲合作推出專區，更有可能有機場限定版的霹靂布袋戲商品。

霹靂布袋戲靈魂人物「清香白蓮」素還真下午現身桃園機場，吸引國內、外的旅客駐足觀賞...
霹靂布袋戲靈魂人物「清香白蓮」素還真下午現身桃園機場，吸引國內、外的旅客駐足觀賞，表演結束後，外國旅客搶著跟素還真合影。記者鄭超文／攝影
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名揚中外的霹靂布袋戲靈魂人物「清香白蓮」素還真下午現身桃園機場，表演結束後，旅客...
名揚中外的霹靂布袋戲靈魂人物「清香白蓮」素還真下午現身桃園機場，表演結束後，旅客搶著跟素還真合影自拍。記者鄭超文／攝影
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霹靂布袋戲靈魂人物「清香白蓮」素還真本尊與Cosplay下午現身桃園機場。記者鄭...
霹靂布袋戲靈魂人物「清香白蓮」素還真本尊與Cosplay下午現身桃園機場。記者鄭超文／攝影
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采盟免稅店下午在桃場出境大廳長廊舉行「精采霹靂文化踩街」活動，邀請霹靂布袋戲的首...
采盟免稅店下午在桃場出境大廳長廊舉行「精采霹靂文化踩街」活動，邀請霹靂布袋戲的首席操偶師丁振清（貓叔）親自操控清香白蓮素還真，讓現場旅客看得目不轉睛。記者鄭超文／攝影
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采盟免稅店下午在桃場出境大廳長廊舉行「精采霹靂文化踩街」活動，邀請霹靂布袋戲的首...
采盟免稅店下午在桃場出境大廳長廊舉行「精采霹靂文化踩街」活動，邀請霹靂布袋戲的首席操偶師丁振清（貓叔）親自操控清香白蓮素還真，與5位Cosplay同人誌演員分別以素還真、飄渺月、赦天琴箕、疏樓龍宿、靈自靈等劇中角色現身。記者鄭超文／攝影
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布袋戲桃園機場
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