影／素還真桃機現蹤跡 中外旅客搶拍照

2019-08-02 16:55 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



桃園機場下午金光閃閃、瑞氣千條，名揚中外的霹靂布袋戲靈魂人物「清香白蓮」素還真現身機場第二航廈出境大廳，吸引國內、外的旅客駐足觀賞，表演結束後，還有小朋友與外國旅客搶著跟素還真合影自拍。

采盟免稅店在桃機出境大廳長廊舉行「精采霹靂文化踩街」活動，邀請霹靂布袋戲的首席操偶師丁振清（貓叔）親自操控清香白蓮素還真，在他的巧手下，素還真的一舉手一投足都栩栩如生，展現霹靂英雄的俠骨柔情。此外，還邀請5位Cosplay同人誌演員分別以素還真、飄渺月、赦天琴箕、疏樓龍宿、靈自靈等劇中角色現身，5位主角還上演武打戲，讓現場旅客看得目不轉睛。

有台灣的旅客待小孩一起觀賞後表示，布袋戲陪著許多台灣的大小朋友長大，素還真等霹靂布袋戲中的角色更是深植人心，沒想到在出國時，還能看到素還真現身，讓人感受到不一樣的視覺饗宴。

外籍旅客也被布袋戲的演出吸引，拿著手機不停拍照、錄影，對於操偶師展現布袋戲玩偶的千變萬化大為驚艷。