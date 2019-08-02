影／普悠瑪、太魯閣年底前增備援系統 關ATP限速60公里

2019-08-02 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵去年發生普悠瑪翻覆事故後，經調查與關閉ATP自動防護系統，導致未能阻止超速有關。為提升安全，台鐵斥資2.8億加裝「限速備援系統」，一旦ATP系統備隔離時，會啟動自動列車限速監控，限速行車速率在時速60公里以下，避免超車，預計今年底前將完成52輛太魯閣、普悠瑪號增設。

台鐵局機務處處長宋鴻康表示，台鐵局與國家中山科學院合作研發的列車「限速備援系統」，目前傳出好消息，樣車試安裝及測試均已順利完成，全案預計投入經費約新台幣2.8億元開始裝設，並於今年底前優先於普悠瑪號及太魯閣號列車上增設。

宋鴻康表示，增設列車「限速備援系統」的車輛，在列車自動防護（ATP）系統被隔離時會自動啟動列車限速監控，限速行車速率在每小時60公里小時以下，避免超速行車，進一步強化行車安全。

台鐵局表示，該系統每套32萬元，預計優先以普悠瑪號及太魯閣號計52輛增設，預計於2019年12月底完成，EMU800型等計818輛則預計2023年11月底完成安裝。

據台鐵統計，ATP故障件數已從去年10月80多件、11月180件，降到今年7月39件，平均每天約1件，約占1％，不過仍有改善空間，台鐵6月已請原廠龐巴迪來台展開訓練，上周開始各機務段再度密集訓練檢修，原廠也去轉訓ATP維修人員，故障現象已有逐步下降。

針對若ATP故障遲未修好是否就只能以60公里時速行駛，台鐵局表示，若重啟後到下個車站仍未修好，將行駛到機務段並派雙人乘務。