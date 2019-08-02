聯合盃全國作文大賽新北市區賽 下月受理報名

2019-08-02 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



新北市政府教育局、新北市中小學家長協會及聯合報系共同舉辦「聯合盃全國作文大賽新北市區賽」，打造全國最大寫作競試平台，今年邁入第13屆，歡迎新北市青年學子踴躍報名參賽、切磋文筆。

新北市中小學家長協會表示，賽事目的主要為提升新北市各級國中小、高中職學生國語文能力，培育青年學子閱讀寫作能力，本屆新北市區賽即將於9月受理報名，報名簡章會送到新北市九大區務中心分發，由新北市轄內各級學校統一提報參賽名冊，希望今年參加人數突破以往，展現新北寫作豐碩成果。

另外，新北市中小學家長協會與新北市政府教育局共同主辦今年度新任暨退休校長迎新送舊活動，亦是年度盛事，昨晚在新莊典華隆重登場，新北市長侯友宜、教育局長張明文等多位貴賓都親臨會場，為新舊任校長獻上最誠摯的祝福與感謝。

侯市長致詞時，感謝卸任校長為新北市教育多年來的努力與奉獻，打造最優質的教學環境，期勉新任校長接棒後，將此精神與榮耀代代傳承，他還特別感謝由新北市中小學家長協會林俊亮理事長所率領家協幹部、會員全體總動員，籌畫這個屬於校長的大日子，希望藉由新北教育局與中小學家長協會的合作下持續為教育扎根，提供學子更優質的學習環境。

新北市中小學家長協會理事長林俊亮指出，新北家協辦理校長迎新送舊活動逾10年，每年都動員全體幹部會員投入，今年更連續召開5次籌備會議，歷經兩個月時間準備，就是為了表達對於新舊任校長的重視與衷心祝福，並展現家協向心力。