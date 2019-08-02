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男赴緬甸出差染茲卡 疾管署調高疫情警示

2019-08-02 16:51中央社 台北2日電

疾管署今天公布1例境外移入茲卡病毒病例，患者是北部一名40多歲本國籍男性，日前到緬甸出差返國後發病，目前正居家隔離中，疾管署隨即將緬甸的旅遊疫情建議提升至第二級警示。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時表示，這名個案7月15日至26日曾前往緬甸出差，返國後自7月27日起陸續出現頭痛、肌肉痠痛及發燒等情形，隔日就醫後經檢驗確診為茲卡病毒感染症，目前個案狀況已改善居家隔離中，其同行及同住接觸者均無疑似症狀。

莊人祥說，今年首例境外移入茲卡病毒感染病例出現在2月，個案自越南返國後發病，今天這起為第2例，地方衛生單位已針對男子活動地進行孳生源調查與清除，並針對男子及接觸者給予衛教。

此外，同步將緬甸的茲卡病毒感染症的旅遊疫情建議由第一級注意提升為第二級警示。

莊人祥強調，離開茲卡流行地區後必須落實「1+6原則」，包括暫緩捐血至少1個月，男女無論有無症狀都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）、延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少3週。

莊人祥說，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，但孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡。

疾管署統計，2016年至今，國內共有22例茲卡病毒感染症確定病例，均為境外移入，感染地以東南亞國家為多，分別為越南6例、泰國5例、菲律賓及馬來西亞各2例，緬甸、印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛羅里達州邁阿密）及安哥拉各1例。

除了茲卡病毒，莊人祥也提醒，國內自7月以來已出現11例自緬甸境外移入的屈公病病例，今年目前累計共22例屈公病境外移入病例，已經是2007年10月列入法定傳染病以來，歷年同期最高，因此即日起將緬甸、泰國、印度、馬爾地夫等4國的旅遊疫情建議提升為第一級注意（Watch）。

茲卡病毒緬甸疫情
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