境外移入破歷史紀錄 屈公病首次被提升旅遊疫情建議

2019-08-02 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



我國屈公病一直破歷史紀錄，自上周五我國出現史上首例本土屈公病個案，境外移入病例數又創下史上新高，對此，疾管署也破天荒，自2007年10月將屈公病列入法定傳染病以來，首次提升屈公病國際旅遊疫情建議，將孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞及印尼等先前曾有本土流行疫情的國家，列為第一級注意(Watch)。

疾管署副署長莊人祥表示，日前公布首例本土屈公病個案，經實驗室對病毒進行基因定序，發現病毒型別與緬甸病毒株相似，研判該名新北市土城區的本土個案社區中，有在緬甸遭病媒蚊叮咬者，返台後社區中的蚊子再叮咬其，成為病媒蚊，才造成本土疫情。

據疾管署統計，我國自7月以來已出現11例自緬甸境外移入屈公病病例，截至目前已累計22例。屈公病境外移入病例，為歷年同期最高，感染國家以緬甸為多。另泰國近1個月疫情上升且處流行期，今年累計約5,200例；印度今年累計已超過1萬4千例；馬爾地夫病例數已破千例。

對此，疾管署自2007年以來，首次提升屈公病國際旅遊疫情建議，將孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞及印尼等先前曾有本土流行疫情的國家，列為第一級注意(Watch)。

屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，感染症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹。