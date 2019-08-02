「免鑰匙啟動裝置」新車失竊率提高 車主粗心成主因

2019-08-02 16:25 聯合新聞網 綜合報導



免鑰匙系統雖然方便，但省去轉動鑰匙發動汽車的步驟，也讓車主更容易忘記鑰匙，給歹徒機會行竊。 圖／消基會提供 分享 facebook

免鑰匙（keyless）啟動系統讓車主只要一鍵就能發動汽車，但同時也讓小偷趁虛而入，不需要鑰匙就能偷到汽車。據《東森新聞》報導，隨著全球有越來越多市售新車配有免鑰匙啟動系統，失竊率也逐年攀升。除了小偷只要複製鑰匙10分鐘就能到手外，車主時常忘記鑰匙也是失竊率攀升主因。

隨著越來越多車都有免鑰匙啟動系統，全球汽車失竊率也越來越高，據《今日美國》7月31日報導，美國今年夏天的汽車失竊率，高於2011年到2017年年平均失竊率，原因在於現在的汽車單價較高又配有免鑰匙啟動系統，吸引歹徒目光。加上許多車主因為免鑰匙省去轉動鑰匙發動的動作，而經常把電子鑰匙忘在車內，讓歹徒有機可乘。

而在英國也有相同問題，英國《每日郵報》報導，英國大曼徹斯特地區汽車失竊率在四年內飆升80%，許多歹徒會使用複雜的設備來打開啟動系統。而且這些案件有92%都會因罪證不足或找不到嫌犯而不了了之。

而偷到車的歹徒，會將這些高價的汽車運到俗稱「殺肉場」的工廠進行拆除，雖然這樣歹徒只能賺到約新台幣5萬7千元的價格，但拆除後的零件將被分開出售，也變相讓警方難以追查，使得歹徒幾乎不可能被定罪。

《今日美國》的報導中建議，要防止汽車失竊，除了一定帶走電子鑰匙外，還可以加裝防盜警報、方向盤鎖或是固定裝置，避免小偷將車啟動開走。另外也可以加裝追蹤系統，以防小偷真的把車偷走，讓車子在被拆除前可以被警方追蹤並尋回。