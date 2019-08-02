我國增緬甸境外移入茲卡 疾管署提升該國疫情二級警示

2019-08-02 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾病管制署今公布，國內出現今年第2例境外移入茲卡病毒感染病例，為北部40餘歲本國籍男性，疾管署已將緬甸茲卡病毒感染症旅遊疫情建議由第一級注意提升為第二級警示，提醒民眾離開茲卡流行地區，無論有無症狀，應落實安全性行為及延後懷孕至少6個月、暫緩捐血至少1個月，並落實自主防蚊措施至少三周。

我國自二月出現今年首例茲卡個案，為本國籍人士於越南感染，事隔五個月又出現第二例個案，疾管署副署長莊人祥表示，該男於7月15日至26日前往緬甸出差，返國後於27日起陸續出現頭痛、肌肉痠痛及發燒等情形，隔日就醫原懷疑是感染登革熱，雖快篩呈陰性仍通報，陸續檢驗屈公病、茲卡，後確診為茲卡病毒感染症。

目前個案狀況已改善居家隔離中，其同行及同住接觸者均無疑似症狀，地方衛生單位已針對個案活動地進行孳生源調查與清除，並給予個案及接觸者衛教。

我國自2016年迄今共22例茲卡病毒感染症確定病例，均為境外移入，感染地以東南亞國家為多；分別為越南6例、泰國5例、菲律賓及馬來西亞各2例，緬甸、印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國佛羅里達州邁阿密及安哥拉各1例。

據世界衛生組織發布疫情概況，以及我國與鄰國境外移入個案資訊，疾管署針對鄰近我國有風險緬甸、泰國、越南、菲律賓、新加坡、印度及馬爾地夫等國，旅遊疫情建議列為第二級警示(Alert)，另孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞及印尼等國先前曾有本土流行疫情，旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。