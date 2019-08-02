台灣今年第2例茲卡病毒 中壢男緬甸工作返台發病

2019-08-02 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



茲卡病毒感染症主要由病媒蚊叮咬傳染，台灣近年病例不多，今年迄今台中1例，桃園1例在今天確診，桃市府衛生局指出，中壢區一名40歲男子7月中赴緬甸工作，回台隔天7月27日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等症狀，今天經疾管署確定為茲卡病毒感染症，男子目前已經返家自主健康管理，市府衛生局強調持續監控，並啟動其住家環境化學防治滅蚊作業。

市府衛生局指出，目前2例都為境外移入感染個案，台中該例在越南，桃園此例則為緬甸，2國都是茲卡病毒流行區域，經疫病調查，該名確診的中壢男子7月15日至7月26日於緬甸工作，返國後隔天7月27日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等症狀，7月28日前往某地區醫院就醫採檢送驗，今天經疾病管制署檢驗確定為茲卡病毒感染症，目前情況良好已經返家。

衛生局指出，茲卡病毒感染症主要是由病媒蚊叮咬（白線斑蚊及埃及斑蚊）而傳染，潛伏期約3至14天，典型症狀為發燒、紅疹、關節痛及關節炎等，特別提醒，若為孕婦感染茲卡病毒，可能導致胎兒小頭畸形，呼籲孕婦及計畫懷孕婦女應暫緩前往流行地區；另民眾若自流行地區返國請落實「1+6原則」：暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少6個月。