聯合新聞網×cama café 邀你夏季暢飲 天天喝咖啡

2019-08-02 15:32 聯合新聞網 台北訊



豔陽夏日，最適合來杯冰涼的咖啡消暑解熱了！聯合新聞網為了回饋會員，與台灣最大現烘咖啡連鎖品牌 cama cafe' 攜手合作舉辦「一路有你 這杯請你」抽獎活動，即日起至 8 月 30 日止，只要是聯合新聞網的會員，就有機會天天獲得免費 cama cafe' 的兌換券，香醇濃郁的黑咖啡等你來品嘗！

根據《食力》統計市場數據發現，台灣的外帶咖啡杯數，竟高達 6 億杯！可疊成 13 萬座 101，排列出來可繞地球 1.35 圈，值得注意的是，2018 年國人平均每年喝掉 204 杯咖啡，台灣人愛喝咖啡的程度幾乎已上癮了。

其實，咖啡是非常健康的飲品，它富含抗氧化劑以及對健康有益的營養素。根據英國南安普頓大學公共健康專家羅賓‧普爾 (Robin Pool) 的最新研究結果發現，證明每日飲用 3 到 4 杯咖啡對身體是有好處的，飲用咖啡的人較不易罹患特定的疾病。例如：減少罹患帕金森氏症、預防阿茲海默症、老人痴呆、肝硬化、心臟病及減少中風機會。因此，適量喝咖啡是對身體健康有益的。

即日起至 8 月 30 日止，愛喝咖啡朋友有福了！只要登/加入聯合新聞網的會員，參加「一路有你 這杯請你」抽獎活動 ，就有機會天天獲得免費 cama cafe' 兌換券；另外，活動結束後，還有額外加碼抽一名幸運兒，可獨得 100 杯 cama cafe' 咖啡，讓你每天一杯咖啡預防疾病，保健又消暑！