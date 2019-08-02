孩子得流感被拒進教室 母發飆推倒老師：我們有交學費

2019-08-02 15:40 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在安親班看到老師拒絕讓罹患流感的同學進教室，這名同學的媽媽竟然發飆大鬧，還動手推倒老師。 圖／ingimage 分享 facebook 一名女網友到安親班接姪女下課，看到老師和一名媽媽在爭執，原因班上其中一位同學得了流感，老師擔心會傳染給其他人，因此拒絕讓他進教室，沒想到孩子的母親卻在班上大吵大鬧，甚至還推倒老師。女網友上前理論，要求這名婦女趕緊帶孩子回家休息，沒想到她的回應讓女網友聽了快要翻白眼。

女網友在臉書「爆怨公社」貼文表示，今天（2日）在安親班看到一名同學染上了流感還去上課，而且沒有戴口罩，老師擔心他會傳染給其他人，因此拒絕讓他進教室。沒想到這名同學的母親竟和老師起了爭執，認為自己有交學費，為什麼孩子不能進教室？還在班上大吵大鬧，甚至動粗推倒老師。

老師跟婦人解釋流感會傳染，孩子應該待在家裡休息，而園長也表示會以現金退還這幾天小朋友在家休養的費用，只不過再怎麼好言相勸，這名媽媽就是聽不進去。原PO看不下去，忍不住上前理論「園方都退一步了妳還想怎麼樣？趕快帶小孩回家睡覺，不要出來傳染別人好嗎？」

沒想到這名媽媽竟然說自己當過護理師，讓孩子在家怕傳染給家裡長輩跟嬰兒，這讓原PO聽了簡直要翻白眼，心想「啊妳都知道會傳染還帶出來。拜託不要丟護理師的臉」。最後園長表示要把孩子退學才答應退費條件，也結束這場爭執。

網友們看了也氣得大罵，「真沒品，也很可惡」、「這種家長真的有夠自私無理的」、「寧願死其他小孩就對了，超自私的，這什麼媽媽啊」、「在怎麼樣都是自己的小孩吧，這樣急著把自己的小孩丟在幼稚園是什麼心態啊？」、「小孩到晚上還不是會回家，還不是會傳染給家人」。還有人酸說「怕感染家人然後帶出來感染其他人，真是很有道德良知餒」、「是別人家的小孩死不完的概念」、「有這種媽媽，小孩好可憐」。