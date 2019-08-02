親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
秋冬旅遊推補助
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

互相傷害！南韓也宣布出口「白名單」剔除日本

曼谷6連爆！市中心「土製炸彈」連環襲擊，已4傷

孩子得流感被拒進教室 母發飆推倒老師：我們有交學費

2019-08-02 15:40聯合新聞網 綜合報導

一名女網友在安親班看到老師拒絕讓罹患流感的同學進教室，這名同學的媽媽竟然發飆大鬧...
一名女網友在安親班看到老師拒絕讓罹患流感的同學進教室，這名同學的媽媽竟然發飆大鬧，還動手推倒老師。 圖／ingimage
分享
一名女網友到安親班接姪女下課，看到老師和一名媽媽在爭執，原因班上其中一位同學得了流感，老師擔心會傳染給其他人，因此拒絕讓他進教室，沒想到孩子的母親卻在班上大吵大鬧，甚至還推倒老師。女網友上前理論，要求這名婦女趕緊帶孩子回家休息，沒想到她的回應讓女網友聽了快要翻白眼。

女網友在臉書「爆怨公社」貼文表示，今天（2日）在安親班看到一名同學染上了流感還去上課，而且沒有戴口罩，老師擔心他會傳染給其他人，因此拒絕讓他進教室。沒想到這名同學的母親竟和老師起了爭執，認為自己有交學費，為什麼孩子不能進教室？還在班上大吵大鬧，甚至動粗推倒老師。

老師跟婦人解釋流感會傳染，孩子應該待在家裡休息，而園長也表示會以現金退還這幾天小朋友在家休養的費用，只不過再怎麼好言相勸，這名媽媽就是聽不進去。原PO看不下去，忍不住上前理論「園方都退一步了妳還想怎麼樣？趕快帶小孩回家睡覺，不要出來傳染別人好嗎？」

沒想到這名媽媽竟然說自己當過護理師，讓孩子在家怕傳染給家裡長輩跟嬰兒，這讓原PO聽了簡直要翻白眼，心想「啊妳都知道會傳染還帶出來。拜託不要丟護理師的臉」。最後園長表示要把孩子退學才答應退費條件，也結束這場爭執。

網友們看了也氣得大罵，「真沒品，也很可惡」、「這種家長真的有夠自私無理的」、「寧願死其他小孩就對了，超自私的，這什麼媽媽啊」、「在怎麼樣都是自己的小孩吧，這樣急著把自己的小孩丟在幼稚園是什麼心態啊？」、「小孩到晚上還不是會回家，還不是會傳染給家人」。還有人酸說「怕感染家人然後帶出來感染其他人，真是很有道德良知餒」、「是別人家的小孩死不完的概念」、「有這種媽媽，小孩好可憐」。

流感安親班
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

聽全台唯一的飯店故事員 娓娓道來的峽谷幽情

2019-08-02 15:51

在海天一色的太平洋海畔 以原始素材和古老手藝織造簡樸溫暖

2019-08-02 15:49

「免鑰匙啟動裝置」新車失竊率提高 車主粗心成主因

2019-08-02 16:25

影／素還真桃機現蹤跡 中外旅客搶拍照

2019-08-02 16:55

影／普悠瑪、太魯閣年底前增備援系統 關ATP限速60公里

2019-08-02 16:53

聯合盃全國作文大賽新北市區賽 下月受理報名

2019-08-02 16:44

境外移入破歷史紀錄 屈公病首次被提升旅遊疫情建議

2019-08-02 16:19

我國增緬甸境外移入茲卡 疾管署提升該國疫情二級警示

2019-08-02 15:50

台灣今年第2例茲卡病毒 中壢男緬甸工作返台發病

2019-08-02 15:42

李梅樹畫作受邀英國牛津展出 外交官也蹲地體驗洗衣

2019-08-02 15:34

聯合新聞網×cama café 邀你夏季暢飲 天天喝咖啡

2019-08-02 15:32

8號颱風生成往日本去 對台影響低

2019-08-02 14:29

政府補貼拉抬穀價 米糧界：政府、糧商、消費者恐三輸

2019-08-02 14:27

公糧收購量創新高 一期收量近乎去年整年

2019-08-02 14:26

高雄市大雷雨即時訊息！ 慎防劇烈降雨、冰雹

2019-08-02 12:59

全台15縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

2019-08-02 12:46

夫妻魚鱟生存危機急迫 保育人士籲搶救

2019-08-02 12:25

畜試所研發牛流行熱油性佐劑疫苗 初步有成效

2019-08-02 12:14

連2個月24小時冷氣不關機最省？ 技師警告：小心賠更多

2019-08-02 12:09

米糧界預測糧價緩步攀升 農糧署：超乎預期波動會介入

2019-08-02 12:05

又傳虐童？小妹妹全身是血倒臥在地 真相超鬧網友笑哭

2019-08-02 12:00

新北執行署開課模擬拍賣 臉書直播教你如何競標

2019-08-02 11:59

影／崩山式坍方 台7線榮華橋段交通中斷

2019-08-02 11:57

高史博攜手國內外影戲藝師 啟動北高雄駐校計畫

2019-08-02 11:57

嘉明海運勝利輪擱淺 又有47件郵件貨物沉海

2019-08-02 11:54

準備集資！ 下周一威力彩上看16.5億元

2019-08-02 11:48

收好收滿！ 今年一期稻作公糧收購創新高

2019-08-02 11:44

創意台味別出心裁 復古玩出新花樣

2019-08-02 11:24

70萬陸客突然消失 日月潭觀光業者：觀光斷崖

2019-08-02 11:16

不用等過年！ 一千萬刮刮樂登場 頭獎、中獎率雙創高

2019-08-02 11:12

董事長陪你做瑜伽 和泰興業奪CHR健康企業公民健康活動類首獎

2019-08-02 11:06

日月潭小、姑娘老？陸客「卡到英」意外拱出台灣小清新

2019-08-02 11:00

台南東區本土登革熱家庭群聚再添一人 採檢二次才確診

2019-08-02 10:58

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:51

第八號颱風范斯高生成 趨向日本南方海面

2019-08-02 10:03

熱低壓昨生成 彭啟明：一兩天內恐成颱

2019-08-02 07:57

吳德榮：季風低壓內多颱發展中 需密切觀察

2019-08-02 07:32

5元厚「菜脯蛋」必點！「真心台菜」宜蘭味好濃　糕渣、鴨賞都上桌

2019-08-02 00:27

散裝食品未來須標產地 違者重罰

2019-08-02 00:07
看更多

熱門文章

月薪8萬仍找不到公車司機 行家揭露真相超血淚

2019-08-01 19:26

16人迎財神！停車爽變千萬富翁 5、6月統一發票清冊出爐

2019-08-01 17:09

醫師救人倒下住院收到扣費通知 歎：為國鞠躬盡瘁的下場

2019-08-01 18:49

威力彩又摃了！連44期頭獎摃龜 下期頭獎上看16.5億

2019-08-01 22:00

是你嗎？最低消費20元中千萬大獎 中獎清冊看這邊

2019-08-01 17:00

第八號颱風范斯高生成 趨向日本南方海面

2019-08-02 10:03

連2個月24小時冷氣不關機最省？ 技師警告：小心賠更多

2019-08-02 12:09

30歲後才懂⋯「一個人」愈過愈好的5個跡象 先從學習獨處開始

2019-08-01 23:23

熱低壓昨生成 彭啟明：一兩天內恐成颱

2019-08-02 07:57

秋冬國旅擴大補助9月上路 被批本末倒置

2019-08-02 00:34

怎麼補助最划算？一次看懂「擴大秋冬旅遊獎勵」

2019-08-01 22:18

小孟塔羅：測你的心智年齡程度？

2019-08-02 09:01

全台15縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

2019-08-02 12:46

半夜連撥10個0傳出女聲「我姓奠」 電信局一查太恐怖

2019-08-02 13:56

是你中獎嗎？威力彩頭獎號碼出爐 獎金上看15.2億元

2019-08-01 21:11

離老街才10分鐘！三峽首間「藏壽司」9月開幕 想吃不用跑桃園

2019-08-01 21:45

人生好難心好累！獻給12星座的心靈藥方 恢復元氣再出發

2019-08-02 08:36

【女性心聲】綠月／我不孕的那些體會

2019-08-02 06:00

威力彩第108061期開獎

2019-08-01 21:03

「免鑰匙啟動裝置」新車失竊率提高 車主粗心成主因

2019-08-02 16:25

每日星座運勢／天秤萬事俱備待行動 財神爺送錢來

2019-08-02 00:00

日月潭小、姑娘老？陸客「卡到英」意外拱出台灣小清新

2019-08-02 11:00

石二鍋10週年慶 唱「生日快樂歌」店家就幫你買單

2019-08-01 21:17

觀察站／補助救觀光 還是撒錢救選情？

2019-08-02 00:35

5元厚「菜脯蛋」必點！「真心台菜」宜蘭味好濃　糕渣、鴨賞都上桌

2019-08-02 00:27

櫃檯妹妹要求換成早班 主管聽完原因傻眼

2019-08-02 16:11

觀光補助人人有獎挨批 觀光局長：深思熟慮

2019-08-02 09:31

女神張鈞甯和維密天使同代言 IWC女表重現江湖

2019-08-01 17:24

【我愛一個人煮-75】太陽臉／一碗純粹的鮮蝦餛飩麵

2019-08-02 06:00

【童言童語】Miss Tweety／教吃飯

2019-08-02 06:00

吳德榮：季風低壓內多颱發展中 需密切觀察

2019-08-02 07:32

影／崩山式坍方 台7線榮華橋段交通中斷

2019-08-02 11:57

旅宿業：旺季補助國旅 外行政策

2019-08-02 00:48

混血陽光女神談新女力 雷艾美：女生要做自己人生的主角

2019-08-01 19:46

70萬陸客突然消失 日月潭觀光業者：觀光斷崖

2019-08-02 11:16

室內也會中暑！男子體溫飆破41度險喪命

2019-08-01 23:15

孩子得流感被拒進教室 母發飆推倒老師：我們有交學費

2019-08-02 15:40

絕對相機先食！台南安平超美玫瑰花冰淇淋到信義區快閃啦

2019-08-01 17:56

秋冬國旅補助 林佳龍：跨部會合作增效益

2019-08-01 18:25

好愛日本！台灣旅客奪日本20縣市「住宿冠軍」總數世界第2

2019-08-01 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top