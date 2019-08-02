眼壓高淚流不止 婦人患罕見眼眶骨性血管瘤

2019-08-02 14:22 中央社 新竹市2日電



新竹一名蔡姓婦人1年多前出現右眼腫脹、眼壓高與不斷流淚等症狀，被診斷為罕見的眼眶骨性血管瘤，經整合性手術後恢復良好，她開心說，世界彷彿從黑白變彩色。

台大醫院新竹分院今天舉行「血管瘤暨血管畸形治療團隊成果發表」，邀請2名治療個案到場，分享治療期間的心路歷程，院方也準備蛋糕慶祝病人術後恢復良好，重拾生活品質。

68歲蔡姓婦人表示，她的右眼腫脹1年多，雖然視力沒有受到影響，但眼壓升高造成不適，且不斷流淚導致生活不便，到多間眼科診所求診都沒有改善，最後被家人要求到台大醫院新竹分院就診，經手術治療後，開心直呼「眼睛不適都解決了，世界從黑白變彩色的。」

台大醫院新竹分院眼科醫師謝昀翰指出，當時診斷蔡姓婦人有眼皮下垂、兩眼不等高、眼壓上升等情況，經電腦斷層、核磁共振及相關眼科檢查，切片後發現她的右上眼眶有骨性血管瘤，是相當罕見的疾病。

謝昀翰表示，經醫療團隊診視後，安排血管攝影檢查及術前手術模擬，並運用3D列印相關技術，以達到術中腫塊切除後能立即精準重建，整合性手術過程順利，病患恢復良好，追蹤後無復發現象。

另名病患陳姓男子表示，從小就有前額血管畸形，不僅常被嘲笑，還時常會間歇性頭痛，20多年前曾接受手術治療，但似乎沒有獲得根本解決，近年再復發，經多次轉診，才到台大醫院新竹分院診治。

台大醫院新竹分院整形外科醫師黃柏誠表示，陳姓男子經影像學檢查，利用血管栓塞減少手術出血，保留正常皮膚下大範圍結紮血管並切除血管畸形，病患術後恢復良好，未來將定期追蹤並施打硬化劑或相關雷射治療。