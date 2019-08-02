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醫師累到病倒醫療費用遭核刪 健保署喊冤

2019-08-02 12:41中央社 台北2日電

一名醫師在臉書發文指出，日前他看診時病倒住院，近日卻得知住院期間申報的醫療費用竟遭健保核刪，引發醫界怒火。健保署澄清，此事只是院方內部調查，健保署根本沒有核刪費用。

台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟（醫勞盟）昨晚轉貼台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科醫師沈恆立的臉書貼文。沈恆立在文中指出，日前他照顧病人一整天，晚上因發高燒在手術室倒下，診斷為盲腸炎並進行手術，卻因自己和病人住院時間重疊，遭到健保核刪。此文一出，引爆醫界怒火。

衛生福利部中央健康保險署專門委員董玉芸今天受訪時表示，健保署多年來都要求醫院針對醫師在出國、住院期間仍申報費用的情形，進行內部清查勾稽，此作法行之有年。

健保台北業務組統計指出，民國106年10月到去年12月，的確發現不少醫師在請假出國期間仍申報醫療費用，最後核刪約新台幣414萬元，其中大多是代診醫師忘了切換申報系統所致。

董玉芸說，根據了解，這次事件只是院方單就申請費用上的時間重疊，要求醫師內部進行說明，不僅相關資料根本還沒送出，健保署也沒有收到，因此沒有費用核刪的事實發生。

董玉芸強調，若沈恆立真的「抱病診治」，健保署不會核刪其費用。

北市聯醫陽明院區泌尿科醫師沈恆立，昨日在個人臉書發文，表示自己去年在看診手術過程...
北市聯醫陽明院區泌尿科醫師沈恆立，昨日在個人臉書發文，表示自己去年在看診手術過程中，因盲腸炎發高燒倒下開刀，近日卻收到要核刪倒扣的通知。圖／取自沈醫師臉書
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