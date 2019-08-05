體面討喜有自信！擺脫「臭噗人生」 小資族提升「身價」靠這罐

2019-08-05 00:00 聯合線上 文／范浩鈞



台灣氣候悶熱潮濕，洗完的衣服總容易有股讓人介意的「悶臭霉味」，不只自己穿在身上不舒適，公司同事聞到也尷尬，有「臭噗味」的衣服逐漸成為許多人的職場社交殺手，對許多租屋小資族而言，沒辦法好好洗衣、曬衣導致怪味上身的窘境，可說是頭疼又難解啊！

衣物壞氣影響職場人氣，破壞威力堪比水逆來襲！其實你以為洗好的衣服，往往沒有你想像中的「乾淨」，生活中的細菌經常黏附在衣物上，而細菌和人體分泌的油脂和水分作用後，就是產生異味的主因，台灣本來就氣候潮溼悶熱，若曬衣環境不通風的話，加快細菌孳生速度，不只讓衣服持續散發讓人想逃跑的異味，也影響個人衛生，穿得不安心 。

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用一般洗衣精清洗，不僅去污力一般般，還經常讓細菌殘留而不自知，解決這個問題並不困難，只要改變洗衣習慣，在洗衣時增加「抗菌」的步驟，使用日本連續6年口碑熱銷NO.1的「ARIEL超濃縮抗菌洗衣精」，深入衣服纖維深層抗菌、抗臭，搭配洗淨100種常見污漬的超強去污力，才能真正把衣服洗乾淨，和洗後的悶臭說掰掰，！

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若你是經常出差跑外地的飛人，也有方便好用的「ARIEL抗菌3D洗衣膠囊」，體積小好攜帶，輕鬆一拋，小小1顆能洗整桶衣物，除了超強去污力，深層消滅髒衣服上的細菌，抑制細菌孳生，才能有效抗臭，簡單擺脫「臭噗人生」，穿上真正洗乾淨的衣物，讓你看起來體面討喜有自信，氣味對了，職場人氣自然來！一罐洗衣精改變小資族「身價」，好投資不下手嗎？

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