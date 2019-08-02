畜試所研發牛流行熱油性佐劑疫苗 初步有成效

2019-08-02 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



夏季是牛流行熱好發季節，除加強病媒蚊防治外，以疫苗控制最為有效；農委會畜衛所研發油質佐劑疫苗，經田間試驗，結果顯示牛隻在第三次免疫後，至108年4月16日已達44周（約10個月），血清中和抗體力價為445.7倍，超出一般疫苗有效力價13倍以上（一般建議有效抗體力價應達32倍以上），顯示油質疫苗不僅誘發抗體的能力好，維持高峰期時間表現也相當優異，初步證明免疫效果良好，未來將加速生產上市，嘉惠我國牛隻飼養農民。

畜試所表示，牛流行熱為我國丙類動物傳染病，是由桿狀病毒經昆蟲媒介傳染的發熱性疾病，平均每二到六年爆發流行一次，為國內常在性疾病。該疾病除使牛隻產生高熱、呼吸症狀、關節疼痛等臨床症狀之外，泌乳量亦遽減，造成重大經濟損失。

畜衛所先前製作的牛流行熱不活化疫苗是以水質磷酸鋁膠作為佐劑，安全性高並可迅速誘發抗體產生，缺點是高峰期持續時間不長。