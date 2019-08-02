畜試所研發牛流行熱油性佐劑疫苗 初步有成效
夏季是牛流行熱好發季節，除加強病媒蚊防治外，以疫苗控制最為有效；農委會畜衛所研發油質佐劑疫苗，經田間試驗，結果顯示牛隻在第三次免疫後，至108年4月16日已達44周（約10個月），血清中和抗體力價為445.7倍，超出一般疫苗有效力價13倍以上（一般建議有效抗體力價應達32倍以上），顯示油質疫苗不僅誘發抗體的能力好，維持高峰期時間表現也相當優異，初步證明免疫效果良好，未來將加速生產上市，嘉惠我國牛隻飼養農民。
畜試所表示，牛流行熱為我國丙類動物傳染病，是由桿狀病毒經昆蟲媒介傳染的發熱性疾病，平均每二到六年爆發流行一次，為國內常在性疾病。該疾病除使牛隻產生高熱、呼吸症狀、關節疼痛等臨床症狀之外，泌乳量亦遽減，造成重大經濟損失。
畜衛所先前製作的牛流行熱不活化疫苗是以水質磷酸鋁膠作為佐劑，安全性高並可迅速誘發抗體產生，缺點是高峰期持續時間不長。
畜試所表示，多次以不同實驗動物及牛隻進行安全性及效力試驗後，篩選出安全性佳、免疫效果好且持續時間長的油質佐劑，進行疫苗開發與田間試驗，此疫苗用於小牛及懷孕牛皆同樣安全，懷孕牛施打後均順利分娩並未造成流死產；在進行三次免疫後半年，與傳統疫苗相比，其效果高出十倍以上，顯示油質疫苗免疫效果佳，未來若成功上市，將對我國牛流行熱的防治具有助益。
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