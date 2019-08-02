米糧界預測糧價緩步攀升 農糧署：超乎預期波動會介入

2019-08-02 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



米糧界認為，公糧收購量創新高，政府大量收購公糧、補貼拉高稻穀價格，糧商要用更高的價格買稻穀，未來可預期會反映白米價格上，消費者可能面臨高糧價時代，是政府、糧商、消費者三輸的局面。

米糧界分析，一期稻作剛開始收割時，穀價每百台斤僅800元，是稻穀價格相對低點；後來政府大量收公糧，導致未進場收購的糧商手上無原料(稻穀)，政府卻庫存爆倉，因此預期二期稻作穀價攀升，屆時糧商要用更高價格買稻穀，未來勢必會反映在消費者購買的白米上；最無奈的還是消費者，政府每年用大量公帑收購公糧，去年花了126億元，但沒解決生產過剩問題，結果卻是消費者還要花更多錢買白米。

斗南鎮農會精米工廠廠長蔡清德直言，這是一個三輸的局面。今年一期稻作公糧收購狀態傷了糧商業者，接下來消費者也將面臨高糧價，對政府來說，公糧庫存量太多還要補貼外銷，對長期的商業行為是很大衝擊，一旦失去補貼，業者如何與國外競爭，最後政府還是要承擔責任。他認為整個制度要重新檢視調整。

農委會農糧署副署長莊老達表示，國內目前糧價和往年相比偏低，未來若調整只會回到兩三年前的價格，合理波動是正常的；若波動到超乎預期，政府就會介入維持糧價穩定。

莊老達說，政府就是最大的糧商，絕大多數的糧食掌握在政府手裡，稻穀價格反映市場供需，適度上漲有好處，糧商業者以後才會在收成季節，就購足營運所需的稻穀，這樣整個產業才會正常。

甫獲得精饌米獎冠軍的芳榮米廠執行長黃麗琴表示，公糧收購創新高，一期就幾乎把一整年要收的公糧量收足，可預期二期稻作稻穀價格會往上揚。現階段已多出三萬公頃稻作面積，要想辦法把這三萬公頃稻穀收掉，否則整個糧食產業鏈不會好。

她表示，糧商與其買很多稻穀，不如買會賺的、品質好的，雖然一期稻作糧商收購的量不多，但二期稻作價格會慢慢往上拉，對糧商有利潤，對農民也有好處，但消費者可能就要辛苦一點，要多花一點錢來買米。