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回顧／4年前那件事埋郭柯心結 郭登報嗆聲 柯批囂張

高史博攜手國內外影戲藝師 啟動北高雄駐校計畫

2019-08-02 11:57聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市皮影戲館是校園與皮影表演藝術的媒介平台，高雄市立歷史博物館即日起至8月10日以「跨界 • 新生」為主題，推動「2019皮影戲駐校計畫」，傳承與創新高雄無形文化資產。此次邀請加拿大蝸牛心偶戲團Mind of a Snail、中國李子與汪海濤，以及台北影子傳奇劇團、身聲劇場四組藝師，進入龍肚國中、岡山區竹圍國小、橋頭區橋頭國小及彌陀區南安國小，並於8月3日至4日進行四組藝師的示範演出，8月10日於高雄市皮影戲館舉行成果發表會，邀民眾一起來看戲。

高史博行政長曾宏民表示，藉由國內外的戲劇團體加乘效果，可以促使國內傳統皮影戲有更多交流。這次計畫將進駐龍肚國中、竹圍國小、頭國小及南安國小等高雄地區影戲重點發展學校，近百名師生與駐校藝師一同進行為期10天的影戲工作坊，從劇本發想、戲偶製作、音樂設計到表演練習，合力創作一齣影戲發表。高史博期待透過傳統、現代皮影戲以及劇場光影戲展現影戲的多元樣貌，賦予學生不同的創作思維。

加拿大蝸牛心偶戲團的克蘿伊‧齊娜和潔西卡‧嘉貝兒，活躍於各項國際偶戲節，她們運用實物投影機進行融合影戲、小丑表演及原創音樂的演出獲得多方讚賞。來自中國皮影戲發源地陝西的新生代藝師李子和汪海濤，各自師承中國皮影大師習得精湛的傳統技藝，並融合當代語彙在電視節目中推廣皮影戲。影子傳奇劇團的蕭孟通與蕭乃誠，以台北萬華為基地研發新技術並從事教學，為北部皮影戲重要傳習者。獨樹一格的身聲劇場以台北竹圍為據點，用古老技藝創作現代劇場表演，張偉來及陳姿吟結合傳統皮影和現代光影製作多層次的視覺語彙。　

高史博致力於保存皮影戲文化，希望藉駐校計畫提升下一代對傳統文化的興趣，讓皮影戲再度走入大眾生活。相關活動詳情可至皮影戲館官網查詢。

高史博館以「跨界 • 新生」為主題，推動「2019皮影戲駐校計畫」，傳承與創新高...
高史博館以「跨界 • 新生」為主題，推動「2019皮影戲駐校計畫」，傳承與創新高雄無形文化資產。圖／高史博提供
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高史博館以「跨界 • 新生」為主題，推動「2019皮影戲駐校計畫」，傳承與創新高...
高史博館以「跨界 • 新生」為主題，推動「2019皮影戲駐校計畫」，傳承與創新高雄無形文化資產。圖／高史博提供
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