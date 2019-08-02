嘉明海運勝利輪擱淺 又有47件郵件貨物沉海

2019-08-02 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉明海運公司勝利輪324航次昨晚從澎湖龍門尖山港開往布袋商港，遭強風大浪擱淺棄船，船上8名船員平安獲救，高雄港務分公司布袋管理處調查過程，船東起初說沒有郵件貨物，今天上午改口說有運送47件郵件，讓處長謝診安很生氣；中華郵政嘉義郵局獲報通知澎湖郵局，澎湖郵局下午將會同船東搶救，若無法搶救將依規定賠償寄件人。

沉入海底的郵件是由澎湖郵局委託嘉明海運運送，澎湖郵局馬上通知寄件人，下午將會同船東搶救，若無法搶救將依規定賠償寄件人損失，並向嘉明海運求償；外界質疑嘉明海運去年2次運送郵件都發生貨輪擱淺，為何今年還要委託?郵局人員說，運送是辦理公開招標。

布袋管理處長謝診安不滿說，船東昨晚接受調查，指稱貨輪上未載運郵件及包裹，只載運鮮蚵及廢鐵，今天卻改口有運送郵件，船東未在第一時間誠實說明，又該公司去年至今3次貨輪擱淺，管理處將依商港法嚴格監管調查。