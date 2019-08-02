嘉明海運勝利輪擱淺 又有47件郵件貨物沉海
嘉明海運公司勝利輪324航次昨晚從澎湖龍門尖山港開往布袋商港，遭強風大浪擱淺棄船，船上8名船員平安獲救，高雄港務分公司布袋管理處調查過程，船東起初說沒有郵件貨物，今天上午改口說有運送47件郵件，讓處長謝診安很生氣；中華郵政嘉義郵局獲報通知澎湖郵局，澎湖郵局下午將會同船東搶救，若無法搶救將依規定賠償寄件人。
沉入海底的郵件是由澎湖郵局委託嘉明海運運送，澎湖郵局馬上通知寄件人，下午將會同船東搶救，若無法搶救將依規定賠償寄件人損失，並向嘉明海運求償；外界質疑嘉明海運去年2次運送郵件都發生貨輪擱淺，為何今年還要委託?郵局人員說，運送是辦理公開招標。
布袋管理處長謝診安不滿說，船東昨晚接受調查，指稱貨輪上未載運郵件及包裹，只載運鮮蚵及廢鐵，今天卻改口有運送郵件，船東未在第一時間誠實說明，又該公司去年至今3次貨輪擱淺，管理處將依商港法嚴格監管調查。
布袋商港有4家貨輪海運公司，嘉明海運是往返布袋與澎湖貨輪公司，去年8月10日嘉明輪在布袋港發生擱淺意外，船員順利獲救，貨船上郵局包裹和信件泡湯，寄件人損失逾千萬元，去年1月貨輪也在澎湖外海發生擱淺意外，當時也是千件包裹郵件沉入大海，1年2次意外，中華郵政統計損失依照合約求償，只是一再的意外，郵局要面對寄信人損失及抱怨善後理賠。
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