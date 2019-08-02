收好收滿！ 今年一期稻作公糧收購創新高

2019-08-02 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



政府宣布公糧收購無上限，造成今年公糧收購量創新高；根據農委會農糧署最新統計，截至今年7月29日為止，一期稻作公糧收購量48萬2515公噸，比去年同期收購量38萬4732公噸增加逾四分之一（9萬7782公噸），數量創新高，幾乎收足一整年的公糧量。眼看二期稻作陸續插秧，稻穀生產過剩將成為政府沉重負擔。

中華民國米穀公會理事長李榮福表示，去年一期約收41.3萬公噸公糧、全年不過52萬多公噸，今年一期就收了48.2萬公噸，但一期稻作要收到8月20日左右，還有約20天收穫期，收購量還會繼續攀升，庫存公糧恐突破100萬公噸。

農委會農糧署副署長莊老達表示，多出來的量會用兩種外銷方式賣出，一是政府採取行銷獎勵做外銷，這些米走國外高價市場，幫助業者打品牌；另一種就是大量標售，用國際市場價格對外公開招標。

莊老達表示，因應公糧倉庫近飽和，近期農委會也將討論未來公糧的釋出規畫，但他推估今年二期稻作面積約九到十萬公頃，與往年相比改變不大，公糧收進來的量不多。由於現階段糧價正在漲，農委會會視市場的量價調整，若價格過高就會釋出公糧，目前採取的策略就是定價每公斤25元(每百台斤1500元)方式撥售公糧。

莊老達說，因應公糧收購多，政府推行的轉作雜糧、縮減水稻面積、鼓勵吃米食等方案，只能長期看待結果，短期要解決燃眉之急恐怕沒辦法，比如轉作雜糧一次1000、2000公頃也要長期才會有效果，非一蹴可幾。