禽畜水產品驗出不得檢出的抗生素 醫師這樣提醒

2019-08-02 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部食藥署公布今年第二季禽畜水產品殘留動物用藥檢測結果，抽驗的1176件產品當中，有8件產品驗出規定不得檢出的抗生素或殺菌劑。醫師表示，消費者在選購產品時，可選擇具有CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，避免購買來源不明的禽畜水產品。

衛福部食藥署今年4至6月聯合各地方政府衛生局，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、特產餐廳及各大賣場與超市販售的禽畜水產品進行抽驗，檢測動物用藥是否符合殘留標準。總計抽驗1176件，包括禽產品567件，畜產品468件及水產品141件，其中檢出8件產品動物用藥殘留與規定不符規定，總合格率為99.3%。

不符規定的產品包括3件蛋品與1件鴨肉驗到抗生素甲氧苄啶（Trimethoprim）超標、規定不得檢出的球蟲抑制劑乃卡巴精（Nicarbazin）或抗生素氟甲磺氯黴素（Florfenicol），2件泰國蝦驗到抗生素去氧羥四環素（Doxycycline），1件冷凍黃魚與1件午仔魚分別驗到抗生素恩諾沙星（Enrofloxacin）與殺菌劑孔雀石綠（Leucomalachite green）。食藥署已責成轄管衛生局監督業者下架回收，並依法處辦。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，一般來說，食用到過量殘留的抗生素的水產品，體質敏感者吃到可能有過敏反應。其中，甲氧苄啶（Trimethoprim）過量可能引起貧血、血小板數目降低；乃卡巴精（Nicarbazin）在動物實驗中見到可能引起腎水腫、骨頭畸形；氟甲磺氯黴素（Florfenicol）同樣會傷肝腎，其化學結構與氯黴素相近，但骨髓毒性較低；而殺菌劑孔雀石綠（Leucomalachite green）在動物實驗中見到會增加罹癌風險。

顏宗海表示，消費者在選購產品時，可選擇具有CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，避免購買來源不明的禽畜水產品。衛福部食藥署表示，業者則應向來源廠商取得進貨證明、完善追溯追蹤機制，以利源頭管理。