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【食力】起司配紅酒已經是舊流行了！配「茶」也能有新滋味

2019-08-12 09:08聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝蘇楓雅】

對於不能喝酒的人來說，啜飲紅酒搭配起司餅乾是難以想像的滋味。現在，只要選對好茶，也能享受這種味蕾上的趣味。介紹7組配對美妙的「茶Ｘ起司」，讓餐後的飲茶時光添加異國色彩。

驚覺！茶也能搭配起司？

烘焙茶（ほうじ茶）ＸComté 康堤

熱茶使口中融化的起司產生奇妙的口感，消解油膩，擴散香味。屬於乾起司的康堤有著堅果般的風味，烘焙茶溫和的芬芳加倍襯托出這個特徵，而且濃郁的奶香餘韻在口中久久不散。

烘焙茶ＸPierre Robert 石起司

添加生奶油的軟起司，脂肪成份高，與烘焙茶是最佳拍檔。熱茶能讓味覺一再地甦醒，使每一口都是新鮮的體驗，茶香可凸顯出奶味的鮮甜。

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冷綠茶ＸBurrata 布拉塔

切開白白胖胖的莫札瑞拉外皮，滑順的液狀內餡緩緩流出，是由鮮奶油與凝乳碎塊的絲翠奇亞起司（stracciatella）混合而成。濃濃綠茶的香與澀，可提引牛奶的風味。

b>蘋果茶ＸCamembert 卡門貝爾

白霉獨特的香氣與綿滑的口感是它廣受歡迎的原因。由於與蘋果搭配絕佳，而改用蘋果茶來組合。厚實的果香包住起司味，而紅茶的澀則能提引出後韻。

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抹茶ＸFourme d’Ambert 藍霉昂貝爾

嗆鼻的藍霉起司類，與濃郁抹茶相得益彰。抹茶泡沫的清爽與厚實的茶湯，同時柔和了起司的鹹味，並強調乳脂的甜。兩者強烈的氣味摩擦，意外產生自然的和諧。

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烏龍茶Ｘchèvre 羊奶起司

烏龍茶在發酵時產生的酸味，與羊奶的酸互相調和。熱茶的澀使起司的口感變得輕盈，也把乳汁的香與甜彰顯出來。

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烏龍茶ＸMunster 修道院起司

這款水洗起司的質地就像融化的巧克力，柔滑濃稠，富有特殊強烈的氣味，通常與小茴香一起享用。與烏龍茶搭配時，不妨改用中式五香粉，發酵茶的濃郁和微酸將帶出異國混搭味覺體驗。

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起司配葡萄酒的起源！

根據歷史學家的發現，起司葡萄酒配對的傳統是因為兩者產地相鄰的關係而生，大部分來自同一農家或村莊。因此，同產區的葡萄酒、起司、及在地料理就容易被搭配一起上桌，成為代代相傳的習慣。比方說，幾世紀以來，法國布里地區最盛行的搭配，就是薄酒萊葡萄酒佐布里起司；在義大利則是威尼托的艾斯阿格乾酪（Asiago）佐奇揚地紅酒。此外，18世紀初英國葡萄酒商人流傳下來的諺語，至今仍是人們採用的基本法則：「白酒配白肉，紅酒配紅肉」、「買酒靠蘋果，賣酒靠起司」（Buy on an apple and sell on cheese）；蘋果酸會凸顯單寧，吃了蘋果再喝酒，如果依然好喝就是好酒，而乳酸則可以讓酒變得更柔和順口。

起司盤應該在甜點前還是甜點後？

這是一個備受爭辯的問題，比較中肯的答案是：依你自己的安排來決定。法國的傳統是在甜點前享用起司盤佐葡萄酒，讓晚餐有個甜甜蜜蜜的休止符。法國人在享用起司時，不會挖出滋味最豐富的圓心，切片應從中心切到外圍讓每個人都享用得到最好的部分。還有，切忌把起司當成奶油般塗抹，品嚐時口味由輕到重，以單數擺盤最為美觀。相反地，英國的傳統則選擇在甜點後上起司盤，因為這麼一來就可以移座到客廳，悠哉享受更多談天說地和啜飲美酒的時光。當然，「茶Ｘ起司」的另一好處是，完全不用擔心餐宴結束後的開車問題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

▶怎麼切才能釋放起司的美味？

▶起司也可以當作擔保品？ 這個國家把起司放在銀行倉庫保管！

▶乳酪、起司、起士⋯⋯，他們都是cheese的一種！？

火鍋葡萄酒超商甜點法國

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