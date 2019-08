【食力】起司配紅酒已經是舊流行了!配「茶」也能有新滋味

【撰文=蘇楓雅】

對於不能喝酒的人來說,啜飲紅酒搭配起司餅乾是難以想像的滋味。現在,只要選對好茶,也能享受這種味蕾上的趣味。介紹7組配對美妙的「茶X起司」,讓餐後的飲茶時光添加異國色彩。

驚覺!茶也能搭配起司?

烘焙茶(ほうじ茶)XComté 康堤

熱茶使口中融化的起司產生奇妙的口感,消解油膩,擴散香味。屬於乾起司的康堤有著堅果般的風味,烘焙茶溫和的芬芳加倍襯托出這個特徵,而且濃郁的奶香餘韻在口中久久不散。

烘焙茶XPierre Robert 石起司

添加生奶油的軟起司,脂肪成份高,與烘焙茶是最佳拍檔。熱茶能讓味覺一再地甦醒,使每一口都是新鮮的體驗,茶香可凸顯出奶味的鮮甜。

冷綠茶XBurrata 布拉塔

切開白白胖胖的莫札瑞拉外皮,滑順的液狀內餡緩緩流出,是由鮮奶油與凝乳碎塊的絲翠奇亞起司(stracciatella)混合而成。濃濃綠茶的香與澀,可提引牛奶的風味。

b>蘋果茶XCamembert 卡門貝爾

白霉獨特的香氣與綿滑的口感是它廣受歡迎的原因。由於與蘋果搭配絕佳,而改用蘋果茶來組合。厚實的果香包住起司味,而紅茶的澀則能提引出後韻。

抹茶XFourme d’Ambert 藍霉昂貝爾

嗆鼻的藍霉起司類,與濃郁抹茶相得益彰。抹茶泡沫的清爽與厚實的茶湯,同時柔和了起司的鹹味,並強調乳脂的甜。兩者強烈的氣味摩擦,意外產生自然的和諧。

烏龍茶Xchèvre 羊奶起司

烏龍茶在發酵時產生的酸味,與羊奶的酸互相調和。熱茶的澀使起司的口感變得輕盈,也把乳汁的香與甜彰顯出來。

烏龍茶XMunster 修道院起司

這款水洗起司的質地就像融化的巧克力,柔滑濃稠,富有特殊強烈的氣味,通常與小茴香一起享用。與烏龍茶搭配時,不妨改用中式五香粉,發酵茶的濃郁和微酸將帶出異國混搭味覺體驗。

起司配葡萄酒的起源!

根據歷史學家的發現,起司葡萄酒配對的傳統是因為兩者產地相鄰的關係而生,大部分來自同一農家或村莊。因此,同產區的葡萄酒、起司、及在地料理就容易被搭配一起上桌,成為代代相傳的習慣。比方說,幾世紀以來,法國布里地區最盛行的搭配,就是薄酒萊葡萄酒佐布里起司;在義大利則是威尼托的艾斯阿格乾酪(Asiago)佐奇揚地紅酒。此外,18世紀初英國葡萄酒商人流傳下來的諺語,至今仍是人們採用的基本法則:「白酒配白肉,紅酒配紅肉」、「買酒靠蘋果,賣酒靠起司」(Buy on an apple and sell on cheese);蘋果酸會凸顯單寧,吃了蘋果再喝酒,如果依然好喝就是好酒,而乳酸則可以讓酒變得更柔和順口。

起司盤應該在甜點前還是甜點後?

這是一個備受爭辯的問題,比較中肯的答案是:依你自己的安排來決定。法國的傳統是在甜點前享用起司盤佐葡萄酒,讓晚餐有個甜甜蜜蜜的休止符。法國人在享用起司時,不會挖出滋味最豐富的圓心,切片應從中心切到外圍讓每個人都享用得到最好的部分。還有,切忌把起司當成奶油般塗抹,品嚐時口味由輕到重,以單數擺盤最為美觀。相反地,英國的傳統則選擇在甜點後上起司盤,因為這麼一來就可以移座到客廳,悠哉享受更多談天說地和啜飲美酒的時光。當然,「茶X起司」的另一好處是,完全不用擔心餐宴結束後的開車問題。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

