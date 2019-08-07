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【食力】台灣在地水果質優量豐！專家帶你一一拆解水果秘密

2019-08-07 08:40聯合新聞網 食力Foodnext

【採訪·撰文＝蔡幸儒】

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台灣作為水果王國，從香蕉、蓮霧、芒果到草莓，幾乎一年四季都是水果的盛產期，其中又以夏天的熱帶水果最為飽滿且多樣！但在四季更迭下，這些水果又該怎麼吃呢？灃食公益飲食文化教育基金會2019年7月28日舉辦「夏日消暑好『果』食」良食脈動講座，邀請灃食智庫、大葉大學食品暨生物科技學系柯文慶教授，帶你了解台灣水果產地與大家最擔憂的水果加工品秘密！

大葉大學食品暨生物科技學系柯文慶教授講授台灣各月份盛產水果！（圖片來源：灃食公益...
大葉大學食品暨生物科技學系柯文慶教授講授台灣各月份盛產水果！（圖片來源：灃食公益飲食文化教育基金會提供）
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台灣氣候、地形特色 造就各地質優量豐水果特產

作為南投農家出身的農家子弟，柯文慶說到「台灣的水果『質優量豐』，許多品種改良或是國外引進的水果品種，讓幸福的台灣人幾乎一年四季都有水果吃」，例如每年5～9月正是芒果的盛產期，許多不同品種的芒果各有風味，讓人常常不知道該如何選。此外，柯文慶也以農業統計數據補充說到，台灣每年水果外銷第一名為鳳梨，光是2018年鳳梨的外銷金額就達到4.3千萬美金的外銷量。

而吃水果除了吃當季當令，在吃水果的同時也該瞭解這些水果的主要產地都在哪，才能吃到更在地的新鮮水果，柯文慶同樣以農業統計年報解釋到，以我們常吃的釋迦就有高達9成以上的產量是來自於台東，而每年12月至3月盛產的草莓也同樣有9成以上來自於苗栗，台灣各地的氣候環境甚至地形都會影響這些水果的生長，因此在不同地方也會有不同的特產水果。

水果膳食纖維、色素、維生素C各有作用

而這些各地的新鮮水果中又藏有什麼營養的秘密呢？柯文慶提及到，水果的水分一般大約佔85～90％，但水果中也含有許多以糖類、膳食纖維等形式存在的碳水化合物，其中膳食纖維也常在人體腸道中起到促進腸道蠕動的作用。而水果中不同的類胡蘿蔔素、花青素等水果色素的來源也會在人體中起到不同的活性作用，其中如花青素等更有抗氧化的效果。

而對於我們最在意的維生素C成份，一直以來大多數人都認為檸檬的維生素C較高，但柯文慶卻也提及其實在許多我們常吃的水果中又以芭樂含有的維生素C含量最高，每100g可食部分就含有大約270mg的維生素C，其他如奇異果、草莓等每100g可食部分也各含有80mg及79mg左右的維生素C，不同水果所富有的維生素C含量也有所不同，但同樣能在人體的生理代謝反應中起到參與的角色。

水果加工品擔憂多？

最後，柯文慶也提及到許多水果有其作為商品的生存期限，水果能在最新鮮剛好成熟時被採收其品質一定最為良好，但一過成熟的高峰期便會成為「過熟」狀態，因此許多過熟但仍在加工可食界限以前的水果，便可在進行進一步的加工後製成各式的水果軟糖、果汁、果醬、蜜餞。

此外，面對大多數民眾擔憂「蜜餞中會否含有過量防腐劑」的問題，柯文慶也回答道，其實蜜餞的製作若以科學的原理去剖析，就是盡量降低微生物滋長的機會，而一般透過加入65%以上的糖、20%鹽、 20％酒或酸等同樣可以達到抑制微生物生長的效果，但柯文慶也提及，其實防腐劑也並非都不能放，在遵照「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」時都是安全無虞，不必過度擔心。

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