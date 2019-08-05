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【食力】別一窩蜂搶著吃！你以為的「超級食物」可能只是一種營銷手段

2019-08-05 10:27聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝編輯部】

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「超級食物（Superfood）」是21世紀最熱門的話題之一，每年各大健康網站和雜誌都會盤點一次超級食物，有的聲量很快就會下滑，有的卻始終維持在高峰！

英國餐飲用品公司SousVideTools根據Google搜尋趨勢，計算了從2009～2018年的數據，並列出10年來網路上搜尋量變化最大的超級食物排名，其中「奇亞籽（Chia seed）的搜尋量提高了858.89%，漲幅最大！

2009～2018年Google搜尋針對各種超級食物的搜尋量變化。（圖片來源：S...
2009～2018年Google搜尋針對各種超級食物的搜尋量變化。（圖片來源：SousVideTools官網）
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除了奇亞籽外，薑黃（Turmeric）、羽衣甘藍（Curly kale）、酸奶（Kefir）、酪梨（Avocado）、番薯（Sweet potato）、杏仁（Almond）等共18樣食品都在榜上，且10年來搜尋量皆有成長。只有小麥草（Wheatgrass）呈現負成長的趨勢，雖然在2009～2013年搜尋量皆有所成長，但是在那之後就逐年下降，導致整體呈負成長。

神話版的超級食物到底是真是假？

你有沒有注意到，近年來幾乎每年都有新的「超級食物」出現，名單排得落落長，但是超級食物真的有這麼多嗎？讓我們先來了解超級食物的定義。

根據麥克米倫字典（Macmillan English Dictionary），超級食物是「對健康非常好，甚至可能對某些疾病有療效的食物」；牛津字典則是「被認為對健康有益的非常營養的食物」。

注意到裡面有「可能」與「認為」之類的不確定性的字眼嗎？接著來看看成立於1996年的線上醫療網站Medicine Net對超級食物的定義：「在媒體中推廣的非醫學術語，指的是具備『促進健康特性』的食品，所謂的超級食品可能含有異常高含量的抗氧化劑、 維生素或其他營養素。但是要注意，超級食品沒有公認的醫學定義」。

與其說有療效，不如說是營銷手段！

是的，超級食物至今沒有一個明確的醫學或官方定義，也因為這樣，它更像是一種「營銷手段」，任何食品都可以成為超級食物，以刺激銷量。英國癌症研究協會（Cancer Research UK） 直接指出，超級食物實際上就是幾乎沒有任何科學依據的行銷手法。針對超級食物宣稱可以預防癌症，甚至治療包括癌症在內的疾病等功效，該協會指出健康、均衡和多樣化的飲食有助於降低患癌症的風險，但任何單一食物都不可能自行產生重大影響！

歐盟在2007年就禁用這個詞！除非有可靠的證據證實！

實際上，早在2007年，超級食物這個詞彙就被歐盟禁止使用！根據該年BBC的報導，當年有近100種產品被描述為超級食品，藍莓和菠菜等銷量飆升，但是根本沒有人拿出實質證據證明它們真的很「超級」！除非該食品是「明確，準確且基於科學證據的」，不僅有精確的醫學宣稱，且有可靠的科學研究支持，否則歐盟嚴格禁止任何可能誤導消費者的食品。

仔細觀察科學證據就可以發現，一些「超級食品」未必很超級

非營利組織歐洲食品資訊委員會（EUFIC）指出，如果仔細研究媒體對於某種「超級食物」聲稱背後的科學證據，就可以區別出是真相或只是炒作。他們指出，的確有一些超級食物已被證明具有幾種促進健康的特性，但是仔細觀察可以發現，一些研究結果難以實際運用在日常飲食中，這是因為在實驗室內的研究與日常使用的方式不同。

另外，實驗室中可能採用老鼠等作為研究樣本，這些類型的研究有助於科學家了解某些食物成分的健康特性和生理機制，但不能保證這些成分在飲食中攝入時，會對人產生相同的影響。

「超級食物」一詞讓人誤以為其他食物不營養

EUFIC表示，媒體使用「超級食物」時，可能會帶給人們一個印象：其他的食物營養成分比不上所謂的超級食物。但實際上，有許多食物所提供的營養成分跟超級食物一樣寶貴，例如胡蘿蔔，蘋果和洋蔥含有β-胡蘿蔔素、纖維和黃酮類槲皮素等營養素。這些常見的食物比起「超級食物」更方便取得，也更容易讓我們定期去食用獲得營養。比起一窩蜂地追求超級食物，甚至是大量攝取超級食物，不如確保均衡飲食，對健康才更有幫助。

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