70萬陸客突然消失 日月潭觀光業者：觀光斷崖

2019-08-02 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣日月潭是國外觀光客必遊景點，尤其近年大陸團客縮減，但自由行陸客增加，且消費能力、水平都比團客高，但這次大陸全面限縮陸客自由行，減少的陸客高達70萬人次，日月潭遊艇業者說這種情況觀光「斷崖」，將面臨最嚴峻的挑戰，希望交通部國旅補助不應只補助旅宿業者，也應補助船舶業，住遊艇業者度過景氣寒冬。

南投縣觀光處表示，日月潭是陸客必遊的旅遊景點，根據調查來台自由行陸客超過九成會到日月潭旅遊，下半年日月潭減少的陸客可能超過60萬人。因為自由行商機相當大，日月潭商家因為沒有行動支付，最近縣議員還督促縣政府，應盡快協助

商家申請行動支付，以手機、網路才能對接的付款方式，才能方便陸客購物，爭取更大商機，未料，大陸就全面限縮自由行。

日月潭商家說，觀光業靠的就是旅遊品質，不管是哪個國家的遊客他們都歡迎。有人說，沒了陸客觀光業不會倒，但就像一家公司，如果營業額少了三成，不只老闆員工也得面臨薪水縮減甚至失業，影響層面相當大。