董事長陪你做瑜伽 和泰興業奪CHR健康企業公民健康活動類首獎

2019-08-02 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



《康健雜誌》公布2019「CHR健康企業公民獎」得獎名單，日本大金空調總代理和泰興業以行動落實職場健康，董事長蘇一仲更將員工視為最重要的資產，在企業內部推動多項健康活動，於4大獎項中的健康活動類勇奪首獎！

《康健雜誌》總編輯賀桂芬表示，歐美國家的企業，每年發表企業社會公民責任（CSR）報告書之後，更有愈來愈多的企業開始發佈「CHR健康企業公民報告書」，《康健》將今年訂為台灣「CHR健康企業公民響應元年」，與多家典範企業合作，發起｢CHR健康企業公民｣許諾行動，從健康意識、健康活動、健康飲食、健康管理四大層面，由《康健雜誌》編輯部及領域專家共同評選出得獎企業。

和泰興業行政長莊郁仁代表接受領獎時表示：「人才是公司最重要的資產，為了減少員工生病，我們想出許多方法讓員工保持運動，例如開辦靜態的健康講座，或是動態的瑜珈、有氧運動課程，以及成立、補助各類運動社團。雖然我們得獎了，同仁仍需互相勉勵，才能年年保持運動習慣。公司將持續規劃調整或新增活動內容，讓運動保持新鮮度，開心活輕鬆動！」

和泰興業公司為提高同仁參與健康活動的意願，在內部推動「員工學習護照」制度，規範員工每年必修美生學院4學分，由董事長蘇一仲帶領五大總處主管及同仁共同參與，並舉辦「DAIKIN的時空冒險─和泰興業健康特展」，幫助員工排除運動阻礙。

董事長蘇一仲不但自己堅持運動融入日常生活，為了與同仁分享不受時間、空間限制，簡單易學的辦公室瑜伽，蘇一仲更親自示範「每週一招」，包括58招輕鬆做瑜伽、6招舒眠瑜伽，並集結成冊出版「董事長陪您輕鬆做瑜伽」分送每一位員工與經銷商。在辦公室內部推動「下午健康動一動」，每天由專人輪流到各樓層帶領同仁做彈力帶肌力訓練及伸展運動，放映「上班族健康操」影片，鼓勵同仁每天運動20分鐘。