台南東區本土登革熱家庭群聚再添一人 採檢二次才確診

2019-08-02 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台南本土登革熱疫情繼續，疾病管制署今公布，台南新增一例本土登革熱病例，為東區崇明里40多歲男性，疾管署表示，該男家住巴克禮公園旁，該公園7月22日成為疑似感染源後，就立即封園，雖如今又出現一病例，但該男7月22日就已是採檢對象，因進行二次採檢後確診，公布時間較晚，這段期間未再出現其他個案，研判疫情已控制，台南市政府也規畫如期開園。

疾管署副署長莊人祥表示，個案同住者2人都是日前已公布病例，家庭群聚爆發後，就有立即對其進行相關防疫作業，7月16日起陸續出現頭暈、發燒、雙腳無力、倦怠及紅疹等症狀，7月20日就醫時因NS1快篩陽性通報，因其餘檢驗結果皆陰性而需再次採檢以利研判，7月31日二次採檢後確診。

個案近期無出國，平時活動地以東區崇明里及和平里住家，及善化區工作地為主。莊人祥進一步說明，個案住家鄰近東區巴克禮公園，且兩名同住者為7月22日公布本土病例，依其發病日及活動史研判應屬同一起家庭群聚。

雖巴克禮公園7月22日成為疑似感染源後，就立即封園，衛生單位日前也已完成巴克禮公園化學防治、個案居住地、工作地孳生源調查清除與噴霧壓罐作業，及個案居住地周邊社區化學防治作業。這段期間未再出現其他個案，莊人祥表示，研判巴克禮公園附近疫情已控制。

今年截至8月1日國內累計63例本土登革熱病例，為高雄市47例，分別為三民區37例、前鎮區三例、左營區及鳳山區各二例，鼓山區、路竹區及旗津區各一例；台南市16例，則是東區六例、中西區四例、南區二例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各一例。另有273例境外移入病例，為近十年同期最高。