第八號颱風范斯高生成 趨向日本南方海面

2019-08-02 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局表示，原位於關島東北方的熱帶性低氣壓，於今天上午8時發展為今年第八號颱風（國際命名：ＦＲＡＮＣＩＳＣＯ，中文：范斯高），距離恆春東方約3350公里，未來大致趨向日本南方海面，短期內對台灣無直接影響。

氣象局預報員劉沛騰表示，范斯高颱風目前距離台灣、日本都還非常遙遠，今天上午8時位置在距離恆春東方約3350公里處，未來路徑是西北轉西北西方向往日本九州前進，且因為距離遙遠，到九州還要好幾天，預計8月6日前後才會對九州開始有影響。對於台灣目前估計則不會有影響。

至於第七號颱風薇帕，劉沛騰說，薇帕今天上午已經到廣東、廣西一帶，雖然沒有直接影響台灣，但是它的外圍雲系所帶動的長浪仍持續影響台灣，目前在南部、澎湖都有明顯的長浪訊號，暑假在海邊戲水要特別留意。

劉沛騰說，目前菲律賓東邊有一個低壓系統，因結構不錯，未來有機會發展成熱帶性低氣壓，但是否會再成為颱風還要觀察。

劉沛騰表示，今天中南部仍要留意短時間的強降雨、雷擊、強陣風以及冰雹，北部山區、東半部山區也要留意雨勢，未來幾天天氣算穩定，8月3日到5日各地要留意午後雷陣雨，6日到8日則要觀察菲律賓東邊的低壓系統發展情形，如果發展得好，可能會帶來水氣，降雨會增多，還要持續觀察。