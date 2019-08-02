熱低壓昨生成 彭啟明：一兩天內恐成颱

2019-08-02 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，今年第七號颱風薇帕颱風，昨晚在廣東雷州半島的北部湛江登陸，目前已經到了廣西，持續往越南北部前進，薇帕對台灣沒有直接影響，但外圍的水氣接近台灣附近，也讓昨天台灣西半部都有明顯雨勢，很旺盛的午後雷陣雨，只有北部的台北新北雨勢較少，今天還是有類似午後雷陣雨發展機會，午後還是要留意發展。

他說，而距離台灣東方約3400公里地方，昨晚也有一個熱帶性低氣壓生成，預計在這一兩天內將有可能發展為今年第八號颱風范思高，這是由美國命名的，是男生的姓名Francisco。預期將往日本南方海面前進，對台灣暫時也沒有直接影響。而在菲律賓東方海面上的低壓，仍在發展當中，可能還要一兩天以後再觀察。

周末兩天，天氣還是維持著這幾天的型態，台灣南邊還是維持的大低壓帶，台灣在低壓的北側，吹著偏東風，各地白天高溫炎熱，東半部偶有發展陣雨機會，西半部也有午後雷陣雨，仍屬於夏季天氣型態，高溫悶熱，他說，類似天氣將持續到下周一二，下周二三開始，低壓帶略為偏北，台灣附近水氣增多，降雨可能較廣一些。

彭啟明表示，下周也要留意是否有颱風發展，在這整個大低壓帶內，這是典型的季風低壓，就是颱風發展的溫床，很有利於發展，但如何發展，在這大低壓帶內，變化也很大，各個擾動消消長長，這牽動台灣附近環流發展，目前仍有些不確定存在，還有待幾天觀察，也建議您還不用太緊張，等到颱風即將升成再來觀察都還有應變的時間。