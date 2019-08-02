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吳德榮：季風低壓內多颱發展中 需密切觀察

2019-08-02 07:32聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，輕颱薇帕持續偏西前進；今、明兩天將給兩廣、越南北部帶來大量降雨及強風。至於其他的熱帶系統，最新歐洲及美國模式，模擬下周二20時地面圖顯示，3或4個熱帶系統(颱風或T.D.)在季風低壓內發展是共同的結論；但其位置、強度皆不盡相同，甚至於個數亦可能有差異。目前兩個模式的模擬，雖皆對台灣無影響；但為模式5天的模擬，累積誤差常超過500公里，尤其當擾動相距太近，互相牽引時，會產生更大的誤差，故潛在威脅還是不能忽視；況且目前各國模式仍不斷在大幅調整，應持續觀察。

他表示，今天薇帕颱風外圍東南風輸送水氣至台灣附近，迎風面東半部及恒春半島有局部短暫陣雨；大氣不穩定，西半部桃園以南午後有局部雷陣雨的機率，需注意氣象局發布的劇烈天氣特報；大台北的機率稍低。各地不降雨時仍悶熱，北部氣溫約24至36度、中部23至34度、南部24至33度、東部23至35度。

他說，明天至下周一東南風輸送水氣至台灣附近，迎風面東半部及恒春半島有局部短暫陣雨，中南部清晨因陸風輻合亦有局部短暫陣雨的機率；西半部午後有局部雷陣雨。下周二至周四中南部清晨因陸風輻合有局部短暫陣雨的機率；西半部午後有局部雷陣雨。各地區整周最高溫大約都在33至36度之間，變化不大。

輕颱薇帕持續偏西前進。圖／取自氣象局網站
輕颱薇帕持續偏西前進。圖／取自氣象局網站
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颱風吳德榮氣象局
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