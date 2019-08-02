5元厚「菜脯蛋」必點！「真心台菜」宜蘭味好濃 糕渣、鴨賞都上桌

2019-08-02 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



以手工台菜料理為主的「真心台菜」，自今年5月正式於微風廣場開幕。相較於坊間常見的酒家菜、辦桌菜，真心台菜以「宜蘭料理」為主力，推出蒜苗鴨賞、醬豬肝、糕渣等具有宜蘭元素的料理，招牌的菜脯蛋，也是選用醃製入味的宜蘭濕菜脯入菜，帶來不同的鹹甜滋味。菜單上亦有多款台菜餐桌上的經典料理。

新創立的真心台菜，擁有48坪的店面空間、72個座位，並設有2間包廂。由30年台菜資歷的阿鴻師擔任廚藝總監，並使用多樣的宜蘭在地食材入菜。看似單純的「菜脯蛋」，約五塊錢銅板厚。內料的蘿蔔乾選用宜蘭冬季的蘿蔔醃製而成，少了曬乾、煸炒的步驟，口感較溼潤並呈現金黃色澤，鹹中帶著發酵甜感，每份240元。

蒜苗、辣椒與宜蘭鴨賞搭配的「蒜苗鴨賞」、宜蘭餐桌常見的「醬豬肝」、外酥內軟的「糕渣」等帶著宜蘭色彩的料理，也是真心台菜的菜單選項，略甜少鹹的滋味，帶出另一種蘭陽食味，價格落在260～280元。至於小吃攤常見的龍鳳腿，真心則捨棄魚漿、胡蘿蔔等餡料，使用荸薺、豬絞肉、蝦仁漿等食材，包在豬網紗、配上豬肋骨做成雞腿形狀上桌，每份420元。