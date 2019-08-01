專業觀點╱刮痧有用嗎 中西醫看法不同

醫師指出，中醫觀點認為刮痧對中暑輕症有效，「意識清楚」是重點，若意識清楚，症狀多為偏輕型。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

酷熱暑假一到，氣溫節節升高，是「中暑季節」，氣溫超過攝氏36度，更常見民眾中暑或熱衰竭而送醫。

民眾夏季因熱而身體不適時，應先分辨是中暑或熱衰竭。以西醫角度來說，熱衰竭指在熱環境下過久，持續大量流汗且未補充適當的鹽分及水分，造成血液濃稠、血流不足，可能出現低血壓、嘔吐等全身性不舒服。

中暑則是在無法散發熱量的環境中，覺得身體過熱、皮膚乾燥發紅、無法排汗，體溫恆定機制失控，致體溫升高、甚至超過40度以上，出現如神智不清、昏迷、抽筋及胡言亂語等症狀，恐危及生命。

西醫：刮傷血管更嚴重

若民眾中暑或熱衰竭時，急救首重離開熱源與補充水分。先將患者移至陰涼處離開熱源，然後透過灑水、泡冷水或吹電風扇等方式使其降溫；另外患者因大量流汗致體內水分不夠，若意識仍清楚，就趕緊補充水分或含電解質的運動飲料；若嘔吐，記得側躺，保持呼吸道暢通，並趕緊送醫。

有些民眾覺得刮痧有助改善中暑，但在西醫角度，刮痧不能散熱也無法補充水分，且也非愈痛、顏色愈深就是有效，若刮傷較大血管或導致動脈破裂，恐造成瘀血或更嚴重傷害。

中醫觀點認為，中暑是病因而非病名，西醫熱衰竭與中暑皆因傷於暑氣所致，都屬中暑，症狀包含突然暈倒、身熱、惡心、嘔吐、煩躁、大汗或無汗等，嚴重時更可能出現昏迷不醒、四肢抽搐、牙關緊閉等，又稱「中暍」，即傷於暑熱之意。

中醫認為刮痧對中暑輕症有效，「意識清楚」是重點，若意識清楚，症狀多為偏輕型。如讀者出現頭昏腦脹、晚上睡不好等情形，但未見意識不清、昏倒，症狀相對為輕；透過刮痧刺激皮膚表層，具活血、化瘀、行氣、補血等作用。

孕婦、糖友 不宜刮痧

不過，並非每個人中暑都適合刮痧，孕婦、經期中的女性、嚴重慢性病如腎臟病、糖尿病，或皮膚潰爛、灼燙傷者，都不建議刮痧；飯後及房事後半小時內、疲勞或睡眠不足、身體虛弱時，也不宜。

透過刮痧而症狀改善，也不一定為中暑所致，要確認是否有其他病因，如讀者也可能是更年期。因刮痧可具活血行氣，不只對中暑輕症有效，對於更年期、工作壓力大、肩頸痠痛等症狀也可改善。須注意的是，如果出現昏迷不醒、四肢抽搐、牙關緊閉等情形，請盡快送醫檢查，以免延誤病情。