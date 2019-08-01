親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋冬旅遊補助
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

小網紅時代來臨！專家：台灣父母亟需尊重兒少隱私

逾5千柯粉轉柯黑狂丟周邊產品「酸爆」 北市府：尊重

是你中獎嗎？威力彩頭獎號碼出爐 獎金上看15.2億元

2019-08-01 21:11聯合報 記者徐力剛╱即時報導

威力彩連續43槓，今晚第108000061期號碼出爐，第1區中獎號碼為11、24、25、31、32、37，第2區中獎號碼為08，若一注獨得頭獎獎金上看台幣15.2億元，也是2014年第4屆公益彩券發行以來第4高單注獎金，還沒兌獎民眾，快拿起彩券對獎，下一個億萬富翁就是你。

威力彩頭獎出爐，獎金上看15.2億元。記者徐力剛/攝影
威力彩頭獎出爐，獎金上看15.2億元。記者徐力剛/攝影
分享

彩券頭獎威力彩
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

威力彩又摃了！連44期頭獎摃龜 下期頭獎上看16.5億

2019-08-01 22:00

農曆七月鬼門開必看！ 十大民俗禁忌你要知道

2019-08-01 14:31

羽田機場啟用快速通關出境！台灣護照也適用

2019-08-01 13:10

醫師救人倒下住院收到扣費通知 歎：為國鞠躬盡瘁的下場

2019-08-01 18:49

處在舒服的狀態做甜點 蔡健雅：對食物有激情 讓我想擁抱生活

2019-08-01 12:58

AirAsia高雄首航宿霧、克拉克 單程未稅最低888元起

2019-08-01 20:51

影／才剛過12點…鬼門開他見路燈狂閃嚇瘋 網虧：好兄弟封街開趴了

2019-08-01 20:00

秋行軍蟲入侵金門高粱田 陳玉珍籲盡速啓動補償機制

2019-08-01 19:16

紅外線監測發現台灣黑熊母子 林管處籲民眾勿驚擾

2019-08-01 18:45

停降膽固醇藥 心臟病發作機率大

2019-08-01 18:11

聽到假警報 焦慮者較易平復

2019-08-01 18:11

高溫午後飆36度 下周颱風恐接連生成

2019-08-01 18:10

自律神經失調 恐是慢性痛引發

2019-08-01 18:09

研究：常說善意謊言 同理心能力下降

2019-08-01 18:07

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 17:59

影／美堤廢聘14移工 勞團批雇主違法 受罰卻是移工

2019-08-01 17:49

托育津貼約7萬多人沒領到 衛福部分析是這原因

2019-08-01 17:46

桃市第三例日本腦炎確診 55歲男子家住高風險區

2019-08-01 17:45

運安會掛牌 掌陸海空交通事故調查

2019-08-01 17:26

16人迎財神！停車爽變千萬富翁 5、6月統一發票清冊出爐

2019-08-01 17:09

是你嗎？最低消費20元中千萬大獎 中獎清冊看這邊

2019-08-01 17:00

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:59

台灣5大觀星聖地出爐！ 七夕調情就來這

2019-08-01 16:39

8月桶裝瓦斯不漲價 天然氣調降2.95％

2019-08-01 16:37

8月桶裝瓦斯不調整 天然氣降2.95％

2019-08-01 16:28

育兒津貼申請「塞車」 教部下周一再上線作業系統

2019-08-01 16:20

國健署公布國內吸菸率13% 董氏：數據嚴重低估

2019-08-01 16:19

中國網紅在台直播賣雞爪 遭檢舉罰3萬離境

2019-08-01 15:55

Netflix登漫博會 與台灣團隊打造動畫「伊甸」

2019-08-01 15:53

「89量腰日」 跟賴雅妍一起護腰顧健康

2019-08-01 15:46

台大醫新院長陳石池真除 自勉「不能自滿於現況」

2019-08-01 15:43

育兒津貼申辦首日 竟有地方沒作業系統不能登錄...

2019-08-01 15:27

小心午後雷雨 全台12縣市大雨特報

2019-08-01 14:57

天氣太熱室內中暑 把握關鍵一小時救命

2019-08-01 14:48

陸直播主帶鳳爪來台 罰3萬元後離境

2019-08-01 14:39

桃園健身族快看！「7-11 X BEING fit運動複合店」來了

2019-08-01 14:38

自駕車行不行？淡海新市鎮最快年底能體驗

2019-08-01 14:34

發展自駕車 交通設施、地圖通訊都需跟上

2019-08-01 14:34

買2瓶飲料中千萬 5、6月發票再添16個千萬富翁

2019-08-01 14:34
看更多

熱門文章

秋冬旅遊補助不分平假日 每房補助1千元

2019-08-01 11:38

因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

2019-08-01 12:31

16人迎財神！停車爽變千萬富翁 5、6月統一發票清冊出爐

2019-08-01 17:09

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

女主管好心收留北漂員工 一看「衛生習慣」：我該趕走她嗎？

2019-08-01 10:59

全台這裡陰氣最重？鬼門開百鬼行 八字輕千萬別來

2019-08-01 09:00

月薪8萬仍找不到公車司機 行家揭露真相超血淚

2019-08-01 19:26

醫師救人倒下住院收到扣費通知 歎：為國鞠躬盡瘁的下場

2019-08-01 18:49

是你嗎？最低消費20元中千萬大獎 中獎清冊看這邊

2019-08-01 17:00

千萬別「壁咚」！鬼月談情說愛 犯4禁忌小心被拆散

2019-08-01 10:50

農曆七月鬼門開必看！ 十大民俗禁忌你要知道

2019-08-01 14:31

妻拒絕岳父母給的免費房讓夫困惑 網友勸：聽老婆的

2019-08-01 16:49

颱風外圍環流輸入水氣 吳德榮：今起易降雨

2019-08-01 07:25

交通部推秋冬補助 林明溱批「憨政府亂花冤枉錢」

2019-08-01 15:19

恭喜！5-6月統一發票開出16張千萬大獎

2019-08-01 11:54

可能是你中！威力彩連43摃 頭獎上看15.2億

2019-08-01 14:33

高鐵北上列車今調整配置 這四班次有七節自由座

2019-08-01 08:09

桃園健身族快看！「7-11 X BEING fit運動複合店」來了

2019-08-01 14:38

威力彩又摃了！連44期頭獎摃龜 下期頭獎上看16.5億

2019-08-01 22:00

小白單別丟！ 麥當勞第二波悠遊卡優惠 憑單享豬肉滿福堡買一送一

2019-08-01 11:31

救觀光補助國旅 旅行業者：亂發納稅人的錢

2019-08-01 10:53

小心午後雷雨 全台12縣市大雨特報

2019-08-01 14:57

輕颱薇帕生成 今明防午後大雷雨

2019-08-01 00:40

確定補貨！KAWS X UNIQLO最後聯名 粉絲歡呼：喪屍副本降臨

2019-08-01 12:10

羽田機場啟用快速通關出境！台灣護照也適用

2019-08-01 13:10

美研究：日走7500步 死亡率可逐步下降

2019-08-01 07:18

機上賣免稅品回扣多？ 空服員曝心酸獎勵機制

2019-08-01 14:16

育兒津貼申辦首日 竟有地方沒作業系統不能登錄...

2019-08-01 15:27

康是美有小熊維尼出沒 「就想和尼在一起」

2019-08-01 15:59

是你中獎嗎？威力彩頭獎號碼出爐 獎金上看15.2億元

2019-08-01 21:11

每日星座運勢／金牛熱情高漲樂工作 在外易遇金主

2019-08-01 00:00

【心情點滴】狗子鳴／一成不變也很幸福

2019-08-01 06:00

安胎被酸「爽躺整天累什麼」 她吶喊：知道宮縮多絕望嗎

2019-08-01 14:20

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／街邊看歐洲教育

2019-08-01 06:00

加碼！秋冬旅遊補助第二波 擬鬆綁國旅卡限制

2019-08-01 14:28

蘇貞昌要求加碼暖冬補助 交通部兩周內交第二波方案

2019-08-01 13:34

【賞文迴響】凱莉／再跳佛朗明哥

2019-08-01 06:00

魚肉解凍變質釋出組織胺 引發食物中毒

2019-08-01 00:13

RIMOWA最強對手要來了！義大利頂級鋁箱FPM九月落腳台灣

2019-08-01 10:49

威力彩第108061期開獎

2019-08-01 21:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top