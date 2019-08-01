興昭宏違法生產液蛋 新北強制拆工廠

2019-08-01 19:17 中央社 新北1日電



興昭宏液蛋工廠未辦理工廠登記，且有廠區地面不潔等多項衛生缺失，屢次要求停止生產並限期改善，卻擅自作業，新北市府今派拆除大隊完成強制拆除。圖／新北市衛生局提供 分享 facebook

興昭宏蛋品公司生產液蛋的環境，遲遲未通過衛生稽查，加上工廠未取得登記，興昭宏公司不聽制止，持續生產作業。市府公安小組今天執行拆除作業，將違章工廠拆除完畢。

新北市府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦今天傍晚在記者會表示，興昭宏液蛋工廠未辦理工廠登記，衛生局多次稽查發現不符衛生法令，屢次要求停止生產並限期改善，但業者又擅自作業。

楊舒秦說，新北市府公共安全聯合稽查小組要求業者必須在7月27日前自行搬遷拆除，但業者未履行，故市府拆除大隊今天前往新北市新店區安康路的違章工廠，完成強制拆除。

楊舒秦說，拆除主要目的是維護食品衛生安全及品質，以及維護公共安全。

楊舒秦在接受聯訪時表示，衛生局去年9月會同衛福部食藥署專案稽查興昭宏公司，當時，發現廠區地面不潔、食材未離地、無人員衛生教育訓練證明等多項缺失，但業者部分改善，有部分遲遲未改善。

衛生局說，依違反食品安全衛生管理法命令業者暫停作業。後續衛生局2次稽查，興昭宏工廠天花板不潔、生產人員無衛生教育訓練，且仍持續生產液蛋，已經裁罰共新台幣9萬元。

且工廠未合法取得工廠登記，經新北市府經濟發展局依違反工廠管理輔導法，裁處新台幣6萬元。