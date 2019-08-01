醫師救人倒下住院收到扣費通知 歎:為國鞠躬盡瘁的下場

2019-08-01 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



當醫師救人後的當下，自己也變成病人，卻收到費用需扣除的信息是否合理？台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科醫師沈恆立，昨（31）日在個人臉書發文，表示自己去年某日他早上看診數十人，下午拖著不舒服的身體，開了兩台刀，直到晚上8點時，因發高燒在手術室倒下，被診斷是盲腸炎，被扶到床上不停發抖。

而當天夜裡，沈恆立自己也被開刀，割掉盲腸。醫院夜間則有值班醫師，全程照護沈恆立的病人安全。

到了第二天早上，剛手術完的沈恆立確認病人術後都穩定，就立刻為他們辦理出院。但近日卻收到健保署通知，表示與跟病人住院時間重疊，所以要核刪倒扣。感嘆這就是為這個國家鞠躬盡瘁的下場。

此文一出引起討論，有網友表示「誇張，這怎能因此被核刪！」，更有網友激動的說「健保局認為醫生要親自幫病人把屎把尿才算有工作嗎？」多數網友認為相當不合理。

對此，健保署台北業務組組長林麗瑾對此表示，該通知並非由健保署發出，健保署確實會依據《健保法》第63條以及《醫療服務審查業務委託辦法》進行查核，避免醫師可能出國、休假等因素為看診，卻仍然申報費用的問題。

林麗瑾說，此次為北市聯醫在院內資料盤點中，認為有矛盾之處，如沈醫師是在去年9月28至10月1日因盲腸炎住院，但在9月26至29日間申請3筆費用，因此醫院需向醫師確認詳細情況，但並非已經要核刪倒扣。

林麗瑾表示，目前院方跟醫務單位正與醫師溝通確認中，若醫師有實際看診、手術，健保署絕對不會核刪倒扣醫師的費用。

沈醫師全文如下：

我從周五早上九點看診數十人，下午開兩台刀。到晚上八點，終於發高燒，在手術室倒下，被診斷是盲腸炎，被扶到床上不停發抖。當天夜裡，我自己也被開刀，割掉盲腸。夜間有值班醫師，全程照護病人安全。