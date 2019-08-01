紅外線監測發現台灣黑熊母子 林管處籲民眾勿驚擾

2019-08-01 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



上月29日有民眾在台30線路旁、瓦拉米步道口拍攝小熊過馬路影片，林務局花蓮林區管理處也在接獲玉山國家公園通報後，因30日當天未發現小熊蹤跡，研判母熊應仍在附近，花蓮林管處於鄰近山區架設紅外線自動照相機，進行監測並分析相機影像資料，當天稍晚就拍攝到母熊帶小熊畫面。

花蓮林管處指出，雖現有資料無法百分之百確定畫面中的母子熊，就是被遊客目擊的小熊和牠的媽媽，但因地點相近，可能性相當高。將持續監測，進行必要因應處理，更特別呼籲民眾切勿好奇接近，甚或做出騷擾動作及干擾野生動物行為，違者將依法送辦。

花蓮林管處表示，去年的南安小熊落單事件，媒體報導後部分民眾因好奇聚集打卡，人為的干擾可能影響母熊返回，繼而失去讓小熊第一時間回到山林的良機。因暑期到訪附近景點遊客數量增多，民眾若發現台灣黑熊應安靜謹慎退回、不打擾黑熊，並請立即通知相關單位。