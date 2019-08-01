高溫午後飆36度 下周颱風恐接連生成

2019-08-01 18:10 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



彭啟明表示，這兩天中南部地區容易有午後雷陣雨；天氣風險公司則提醒，下周不排除會有颱風接連生成。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報) 分享 facebook

連日高溫飆破36度！氣象局週五對雙北、桃園都發布高溫橙色燈號，提醒民眾慎防熱傷害。「不排除颱風將接連生成，」天氣風險公司指出，下周低氣壓發展活躍，颱風可能會接連生成。氣象專家彭啟明表示，颱風薇帕外圍環流將北上接近台灣附近，這兩天各地容易有午後雷陣雨發展。

午後防雷陣雨

氣象局預測，週五迎風面的花東、恆春半島有局部短暫陣雨甚至雷雨，其他地區則為多雲到晴，午後留意局部短暫雷陣雨；週六至下週一偏東風，迎風面的東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部維持多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。

天氣風險公司指出，週五中南部雲量將增加，要留意有局部短暫陣雨，全台山區都有午後熱對流發展的機會。這兩天沿海地區也要留意，薇帕颱風的外圍環流可能帶來長浪，前往海邊活動要特別注意安全。

彭啟明也表示，颱風薇帕雖未接近台灣，但由於整個季風低壓環流影響，外圍環流將北上接近台灣附近，1日起台灣附近會有較多水氣，尤其中南部地區容易有午後雷陣雨。

颱風恐接力生成

「不排除颱風接連生成，」天氣風險公司提醒，下週要留意南方熱帶擾動和低氣壓的發展活躍，不排除會有颱風接連生成的可能性，天氣的變動度較高，安排戶外活動要多加注意。

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