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聽到假警報 焦慮者較易平復

2019-08-01 18:11台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

研究人員利用去年夏威夷發生誤觸警報的烏龍事件進行研究，發現易焦慮者聽到假警報之後...
研究人員利用去年夏威夷發生誤觸警報的烏龍事件進行研究，發現易焦慮者聽到假警報之後心情平復能力反而較高。(photo by Wikimedia Commons)
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易焦慮者聽到假警報，心情平復能力反而較高！2018年1月13日夏威夷發生誤觸導彈警報的烏龍事件導致民眾恐慌，事後也在推特上發佈許多推文。研究人員分析這些推文，發現可能因為焦慮程度「高」者在得知警報為假之後，會感到「倖存下來了」，在日常生活中焦慮程度較高者，比焦慮程度較低者，更能快速平復心情。

根據《每日醫學新聞》報導，2018年1月13日早上，夏威夷居民聽到警報，警告有導彈正朝他們射過來，且不斷重複「這並不是演習」。在夏威夷州急難管理署撤回警告之前，夏威夷民眾都以為有飛彈正向他們射去。

來自加州大學爾灣分校研究人員針對這些人在社群媒體上的反應，觀察日常生活中焦慮程度較高的人，與焦慮程度較低的人，在「緊急狀況」下，焦慮的情緒有何變化。

根據《Medical Xpress》報導，研究人員收集了超過1千200萬則推特推文，推特當中若出現「害怕」、「擔心」等字，便會被挑出來，並用1到10分進行評估這些含有焦慮相關字眼的推文。研究人員接著依據這些用戶在聽到假警報以前的推文內容，以低、中、高評斷他們先前的焦慮程度。

研究人員發現最有趣的結果是，焦慮程度高與低的用戶，在聽到警報後平復心情的速度與狀況不同。聽到警報前焦慮程度被評估為「低」者，焦慮程度在聽到警報後增加了2.5％；先前焦慮程度「高」者，聽到警報後焦慮程度比基準線下降了10.5％

另外，聽到警報前焦慮程度「低」者平均花了41小時平復心情；焦慮程度「中」者花了23小時；焦慮程度「低」心情幾乎馬上就能平復了。

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夏威夷導彈社群媒體
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