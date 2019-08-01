停降膽固醇藥 心臟病發作機率大

2019-08-01 18:11 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



法國學者表示，75歲以上心臟疾病病患忌自行停他汀類藥物，否則發病機率極高。(Photo on Wikimedia Commons under CC license) 分享 facebook

近期法國研究指出，75歲以上的老年人若自行停用他汀類藥物（降膽固醇藥），心臟病發作的機率大增！研究團隊觀察1萬7000名停藥的心血管病患，發現近3成患者需回診，且年齡愈高發作機率更大。因此，學者呼籲長期服用他汀類藥物的病患切不可自行停藥，醫生也可以開他汀類藥物給高齡病患，防止心臟疾病發作。

據《獨立報》報導指出，他汀類藥物(statin)長期在臨床上被當成降低膽固醇的藥物，部分學者認為它還有保護心臟的功能，但醫學界一直缺乏相關研究證實他汀類藥物對心臟的影響。

為了研究他汀類藥物是否能防止心臟疾病，法國硝石庫慈善醫院的醫生葛瑞回顧12萬名有心血管病史，且年齡都超過75歲的患者。1萬7000名（14.3％）病患停用他汀類藥物長達3個月，將近3成的人需要回醫院就診。此外，年齡高者若停用藥物，患心臟疾病的機率高達46％，中風機率則為26％。

對此，葛瑞呼籲，「若你是必須長期服用他汀類藥物的病患，我們會建議你不要自行停藥」。醫生也被建議可以將他汀類藥物當做處方箋，作為治療75歲以上病患的藥物。

學者也表示，雖然這項研究顯示他汀類藥物似乎能避免心臟疾病，但仍需要繼續研究相關原因。英國心臟基金會醫療部主任沙曼尼則說，雖然這個研究是以觀察數據為基礎，卻證明他汀類藥物極有可能可以減低老年人心臟病和中風發作的機率。

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